Лицам с медицинскими противопоказаниями разрешили не носить маски

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что лицам, имеющим медицинские противопоказания, можно не носить медицинские маски, передает Kazakhstan Today.

Министр напомнил, что ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте; в общественных местах на открытом воздухе.

За исключением следующих категорий: детей в возрасте до пяти лет; лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции; и лиц, имеющих медицинские противопоказания", - уточнил он.

Он добавил, что также возможно нахождение без масок на открытом воздухе в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

По словам Цоя, требование по ношению масок коснулись практически каждого казахстанца.

Нами проведен анализ международного опыта эффективности ношения масок. Так, мультипликативный эффект масочного режима через 1 месяц снижает эффект репродукции вируса до 4 раз. Как мы сообщали ранее, если человек в маске заражается на 30% меньше (в среднем 1,7 зараженных), что мультипликативно отражается на количестве зараженных людей через один месяц с 300 до 85 зараженных, соответственно", - пояснил глава Минздрава.

Он пояснил, что в совокупности с социальным дистанцированием мультипликативный эффект достигает уровня заражаемости до 1 человека через месяц.

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