Мангистауская область пополнилась 18 автобусами и 2 передвижными медкомплексами

Актау. 31 октября. Kazakhstan Today - Автобусный парк города Актау пополнился 18 современными пассажирскими автобусами. Ключи от транспорта вручил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает Kazakhstan Today.

Автобусы изготовлены в Костанайской области, на заводе АО "СарыаркаАвтоПром". Вместимость до 70 пассажиров. Как отмечают производители автобусы марки "Yutong" будут ездить на экологически чистом дизельном топливе. Они оснащены двигателями, соответствующими стандартам Евро-5. Имеются все условия для перевозки людей с ограниченными возможностями: сконструирован низкий порог на входе, имеется специальный подъемник, предусмотрены все меры безопасности. Салон также оборудован видеонаблюдением, имеется кондиционер для более комфортной езды в летний период. Вскоре во все транспортные средства будет установлена GPS-система. Трумов отметил важность обновления автобусного парка Актау, так как это в разы улучшит качество жизни горожан.

Для решения проблемы общественного транспорта в регионе по инициативе АО "НК СПК Каспий" в 2018 году была разработана программа "Обновление автобусного парка города Актау". Данное начинание также был включено в предвыборную программу партии Nur Otan. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале текущего года на расширенном заседании правительства поручил системно решить вопрос пассажирских перевозок и их субсидирования. Отрадно что сегодня актаусцы смогут пользоваться техникой произведенной в нашей стране. Поздравляю всех горожан с таким важным событием",- сказал Серикбай Трумов.

Общая стоимость автобусов составила 721,8 млн тенге, из которых первоначальный взнос в 30% оплачен государством, а остальные 70% - через лизинговую программу АО "Банк Развития Казахстана".

На этом хорошие новости не закончились. Материально-техническая база управления здравоохранения Мангистауской области пополнилась двумя передвижными медицинскими комплексами, которые, в том числе будут колесить по самым отдаленным населенным пунктам. Серикбай Трумов передал новую технику предназначенную для своевременной диагностики населения в пользование Тупкараганской и Каракиянской районным больницам.

Передвижные медицинские комплексы оснащены цифровым оборудованием. Имеется рентген, аппарат ультразвукового исследования. Работа комплекса будет заключаться в проведении медицинских и диспансерных осмотров, оказании консультативно-диагностической медицинской помощи. На базе транспорта будут проводиться медицинские и лабораторные исследования, а также вестись разъяснительная работа с населением по вопросам формирования здорового образа жизни. Полностью укомплектованный медицинский транспорт позволит оказывать медицинские услуги населению на высоком уровне, в особенности в удалённых от областного центра селах.





















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