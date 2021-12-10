Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия

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Певица посещает Казахстан в качестве учредителя Фонда поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации "SILSILA".
Для меня эти 16 дней - едва ли не самые ценные дни в году. Вместе с моей мамой Наджибой Усмановой мы совершаем поездки по странам Центральной Азии, чтобы изучить культурные традиции, менталитет и законодательный опыт в части борьбы с домашним насилием, смотрим, как устроена работа общественных организаций и как женщинам помогают на местах. Наша задача - создать протоколы фонда SILSILA и проработать программу помощи, которую мы могли бы оказывать в России. Но без опыта соседних стран нам не справиться. Казахстан для нас - важнейшая точка на карте", - сообщила Манижа.
Она рассказала о своем фонде, который начал свою работу 25 ноября, в первый день глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". В Казахстан певица приехала из Кыргызстана, где также прошла презентация фонда SILSILA.
Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила:
16 дней активизма призывают нас повысить осведомленность общества о гендерном насилии и его разрушительном воздействии, изменить менталитет в отношении насилия, активизировать наши усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Чтобы достичь всего этого, нам необходимо эффективное сотрудничество и успешные партнерские отношения. Я рада приветствовать Манижу в ООН в Казахстане и горячо поддержать ее стремление обменяться опытом с местными женскими инициативами и встретиться с лицами, пережившими гендерное насилие".
К сожалению, проблема гендерного насилия актуальна для всех стран мира. Каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни сталкивается с насилием. Ежедневно в мире в результате гендерного насилия погибают 137 женщин. И только 40% жертв обращаются за какой-либо помощью. Более того, с началом пандемии ситуация только ухудшилась. За 10 месяцев текущего года, по официальной статистике, в Казахстане в бытовых конфликтах были убиты 48 женщин, более 1600 девочек женщин пострадали от уголовных преступлений, связанных с гендерным насилием.
Мы приветствуем намерения правительства и дальше усилить ответственность за эти правонарушения и улучшить координацию всех структур и организаций, которые занимаются предупреждением насилия и оказанием помощи тем, кто его пережил. Кроме того, мы поддерживаем рекомендации наших партнеров по криминализации бытового насилия в Казахстане", - заявила представитель структуры "ООН-женщины" в Казахстане Мария Доценко.
В ходе визита Манижа и ее команда встретятся с международными экспертами, общественными активистами, представителями кризисных центров, правозащитными организациями, лидерами мнений. Фонд SILSILA намерен заниматься активной поддержкой людей в трудной жизненной ситуации, в том числе мигранток, беженок и женщин, пострадавших от бытового насилия.
Глобально каждая пятая женщина из числа беженцев или внутренне перемещенных лиц сталкивается с сексуальным насилием. Для решения этой проблемы необходимы действия со стороны властей при поддержке гражданского сектора, международного сообщества и послов доброй воли, как Манижа. Мы высоко ценим инициативу Манижи по продвижению безопасного доступа к правовой и другим видам помощи для людей, пострадавших от гендерного насилия, включая перемещенных женщин и девочек", - сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.
Глобальная кампания "16 дней активных действий против гендерного насилия" проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Напомним, что в этом году Казахстан присоединился к глобальной Коалиции действий по противодействию гендерному насилию. Кроме того, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие и актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года.