Маньяк из России может прятаться в Казахстане

Актау. 2 сентября. Kazakhstan Today - Маньяк из России Валерий Андреев, которого 8 лет разыскивают российские полицейские, мог затаиться в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Недавно в паблике, посвященном розыску орского маньяка Валерия Андреева, в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что мужчина, которого много лет разыскивают российские полицейские, находится в психиатрической лечебнице в казахстанском городе Актау. Этот факт подтвердили многие виртуальные свидетели, пишет " ТоболИнфо ".

В этом интернет-сообществе пользователи выкладывают свежую информацию о предполагаемом местонахождении орского маньяка, некоторые рассказывают о своих встречах с ним. Его видели в Челябинске, Костанае, Красноярске, Караганде и других городах России и Казахстана. А теперь вот – в Актау.

Серийный убийца и насильник, вошел в десятку самых опасных преступников России. Родился 10 апреля 1957 года в Светлинском районе Оренбургской области. Долгие годы жил с семьей в городе Орске.

По данным следствия, маньяк орудовал на территории Южного Урала с 2006 года по 2012 год. За это время изнасиловал и убил более 100 женщин. Когда он попал в поле зрения полицейских, то тут же сбежал, предварительно позвонив супруге. Разыскивают Андреева уже восемь лет.

Он работал дальнобойщиком, своих жертв подбирал по дороге. Одной из них могла стать Айжан Уркумбаева, которая пропала 28 июня 2010 года в возрасте 22 лет, сообщает "ТоболИнфо".

Айжан была выпускницей университета, в тот день она ехала из города Орска к себе домой в село Будамша Новоорского района. До Новоорска она добралась на автобусе, а затем села в попутную машину. По дороге домой она созвонилась со своей сестрой и сообщила, что будет дома через 10 минут. С тех пор ее никто не видел. Фотографии Айжан и информация о ней размещены в поисковых пабликах соцсетей.

Андреев часто ездил по автодорогам Оренбург - Челябинск, Самара - Оренбург. Многие женщины пропали без вести как раз возле этих трасс. Жертвами маньяка могли стать жительницы населенных пунктов Восточного Оренбуржья - Орска, Тасбулака, Можаровки и других. Поскольку Андреев часто посещал такие города, как Оренбург, Самара, Челябинск, то розыскные мероприятия полицейские проводили и там. Результат нулевой.

В сентябре 2013 года полицейские обнаружили останки последней подтвержденной жертвы маньяка Андреева - молоденькой девушки Ольги Журавлевой. Она была найдена неподалеку от поселка Джанаталап, в лесополосе возле трассы Орск - Челябинск.

Розыск преступника продолжается. За содействие в поимке орского маньяка МВД России обещает вознаграждение в размере одного миллиона рублей (это почти 6 млн тенге). Еще полмиллиона рублей (около 3 млн тенге) готов заплатить губернатор Оренбургской области.

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