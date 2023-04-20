Установленные в Алматинском заповеднике фотоловушки засняли маралов  

Фото: МЧС РК

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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка. Об этом сообщили в департаменте по ЧС города.





До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередачи, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания", - сообщили в департаменте по ЧС.





ДЧС призывает всех жителей города принять активное участие в сейсмотренировке.





Ранее сообщалось, что в случае возникновения разрушительного землетрясения и других природных ЧС в Алматы будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН). Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата.





Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).





Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сиренно-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".





В случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.





Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на специальном транспорте.





Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов , в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.



