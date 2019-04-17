Маршруты движения ряда автобусов изменятся в Нур-Султане

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В столице временно изменится схема движения маршрутов №№ 35, 36, 103, 2, 32 и 73, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ в жилом массиве Караоткель-2, по улице А. Кашаубаева движение автобусного сообщения будет ограничено, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

"Маршрут движения автобусов №№ 35, 36, 103 изменен с 16 апреля. Маршруты №№ 35, 36, 103 от начальных остановочных пунктов до пересечения улиц Бегазы Дандыбай - Кашаубаева следуют без изменения, далее налево, на улицу Исатай батыра, далее налево на улицу Укили Ыбырай, далее направо до конечного пункта. В обратном направлении автобусы будут курсировать по аналогичной схеме движения. О восстановлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 апреля изменится схема движения маршрутов №№ 2, 32 и 73.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по улице Кумисбекова, на участке от улицы Сейфуллина до улицы Абая движение автобусного сообщения будет ограничено. Маршрут движения автобусов №№ 2, 32, 73 будет изменен с 16 апреля до 1 июля", - уточнили в акимате.

Маршрут № 2: от начального остановочного пункта "детский сад "Бал бала", до пересечения улиц Кумисбекова и Сейфуллина без изменения, далее налево, на проспект Женис, далее направо, на проспект Тлендиева, далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении автобусы будут курсировать по утвержденной схеме движения.

Маршрут № 32: от начального остановочного пункта "детский сад "Бал бала", до пересечения улиц Кумисбекова и Сейфуллина без изменения, далее направо, на проспект Сарыарка, далее налево, на улицу Кенесары, далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении автобусы будут курсировать по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 73: от начального остановочного пункта "детский сад "Бал бала" до пересечения улиц Кумисбекова и Сейфуллина будут следовать без изменений, далее прямо по улице Сейфуллина, далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении автобусы будут курсировать по аналогичной схеме.

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