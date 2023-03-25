24.03.2023, 08:46 60156
Массовое отравление школьников: развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств произошедшего
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Шымкент. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте произошло массовое отравление участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления. В город для наблюдения за ходом проведения олимпиады прибыли вице-министр просвещения Шолпан Каринова, председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев.
По поручению министра на месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. В состав штаба кроме представителей министерства вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту", - сообщила Шолпан Каринова.
По ее словам, сразу по приезде была проведена встреча с участниками олимпиады и с руководителями команд.
Всего в республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического направления принимает участие 891 школьник. Олимпиада проходит согласно утвержденному плану. Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы "ветряной оспы". Организаторами незамедлительно приняты соответствующие экстренные меры, вызвана скорая медицинская помощь. После чего медработниками принято решение о госпитализации детей в городскую инфекционную больницу", - проинформировала вице-министр просвещения.
Она отметила, что в настоящее время состояние детей стабилизировалось, они получают соответствующее лечение и необходимую психологическую поддержку. Дети находятся под наблюдением врачей.
Первостепенной задачей министерства остается вопрос обеспечения безопасности детей. Оргкомитетом организованы соответствующие санитарные меры в местах нахождения школьников. Санитарно-эпидемиологической службой города продолжается работа по выяснению причин возникновения ситуации. Кроме того, по согласованию с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, управлением здравоохранения оперштабом принято решение о передаче обеспечения питания участников в столовую городской школы-гимназии", - сказала Шолпан Каринова.
Также, по ее словам, штабом совместно с членами жюри рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение.
Членами оперативного штаба принято решение об отмене торжественной церемонии закрытия олимпиады и проведении награждения в местах проживания детей. Кроме того, будет пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, запланированной на 3-8 апреля в городе Шымкенте. Она пройдет в регионах", - сказала вице-министр.
На данный момент структурные подразделения министерства продолжают вести комплексную работу по выяснению обстоятельств и дальнейшему проведению олимпиады.
Ситуация находится на личном контроле министра просвещения. По его поручению я продолжаю оставаться в городе Шымкенте до полного завершения олимпиады", - заключила Шолпан Каринова.
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24.03.2023, 21:22 29556
В Алматы установили домик для бездомных кошек
Фото: пресс-служба кимата Алматы
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный проект стартовал после заявок от горожан. За сохранностью домиков и за чистотой обязуются следить жители близлежащих домов. Кормить бездомных кошек также будут сами горожане, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Мониторинг за кошками в каждом районе города будут вести добровольцы, кураторы из зоозащитных организаций.
Проект запущен ОФ "Animal Security" совместно с акиматом Медеуского района и управлением предпринимательства и инвестиций Алматы.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект изменений и дополнений в типовые правила содержания и выгула домашних животных. Дополнения в правила уточняют такие понятия, как "служба отлова", "дрессировочная площадка для собак", "свободный выгул домашних животных".
24.03.2023, 17:18 40046
Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты
Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в службе коммуникаций Астаны заместитель главного санитарного врача столицы Жанна Пралиева выразила обеспокоенность ростом числа студентов вузов и колледжей, заражающихся туберкулезом.
Настораживает заболеваемость туберкулезом среди студентов вузов и средних учебных заведений, среди которых в 2022 году зарегистрировано 37 случаев, что на 13 случаев выше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной заболеваемости является также несвоевременное обращение за медицинской помощью, невнимательное отношение к своему здоровью", - цитирует zakon.kz Жанну Пралиеву.
По словам замглавы департамента санэпидконтроля, существенное значение в борьбе с туберкулезом имеет своевременное прохождение медосмотров декретированного контингента, сообщает inform.kz.
К этой категории относятся работники медорганизаций, медико-социальных учреждений, объектов пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли, работники дошкольных организаций, общеобразовательных и специализированных школ, высших и средних специальных учебных заведений, которые должны в обязательном порядке проходить ежегодно флюорографические обследования.
Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулезом. Флюорография в системе профилактики туберкулеза позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания, что является важным условием его успешности", - добавила Жанна Пралиева.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей.
24.03.2023, 16:49 41651
Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вводят новую форму управления жилыми домами, информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
7 января 2020 года вступил в силу закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в ведомстве.
Согласно принятому закону, на смену существующим кооперативам собственников квартир приходят объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ). В свою очередь данные объединения работают по принципу "одно объединение собственников имущества - один счет".
В рамках данной инициативы собственники многоквартирных жилых домов сами следят и отвечают за свое жилье. Эффективность внедрения реформы для населения заключается в прозрачности использования собранных средств жителей, а также направление этих средств на управление и содержание конкретного многоквартирного жилого дома", - отметил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов.
По словам управляющего директора Казахстанского центра модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Маргулана Абдыкаримова, предлагается снизить кворум до большинства собственников от общего числа собственников для решения вопросов финансового характера. В частности, для принятия решения достаточно будет 51% от общего количества собственников квартир, нежилых помещений МЖД.
Одними из концептуальных поправок являются привлечение временной управляющей компании, совершенствование вопросов управления многоквартирными жилыми домами, наделение МИО функцией по подаче заявления для регистрации объекта кондоминиума, закрепление прав и обязанностей собственников парковочных мест и кладовок, а также субсидирование затрат работодателей, построивших жилье в селе, поселке.
Ранее сообщалось, что казахстанцам предлагают голосовать и регистрировать ОСИ через eGov Mobile.
24.03.2023, 12:20 51351
Генпрокуратура озвучила итоги проверки Риддерской ТЭЦ по фактам перебоев с подачей тепла
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Риддер. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО "Риддер ТЭЦ". Установлено свыше 240 нарушений законодательства, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
В ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города. Для выяснения причин сложившейся ситуации прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведена проверка в деятельности предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов", - напомнили в Генпрокуратуре.
По актам надзора прокуратуры уполномоченными органами в отношении ТЭЦ наложены административные взыскания на сумму более 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.
По представлению прокуратуры АО "Риддер ТЭЦ" возмещены убытки 21,7 тысячи потребителей путем перерасчета на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии.
Кроме того, в ходе проверки установлено нарушение законодательства о естественных монополиях, выраженное в нецелевом расходовании средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 млн тенге.
Вместе с тем утвержден временный компенсирующий тариф для АО "Риддер ТЭЦ" с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года со снижением тарифа населению на 18%.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
Как заявил аким ВКО Даниал Ахметов после очередной аварии на ТЭЦ 22 марта, новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
24.03.2023, 10:11 55526
Правила выгула и содержания домашних животных изменят в Казахстане
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект изменений и дополнений в типовые правила содержания и выгула домашних животных, передает корреспондент агентства.
Дополнения в правила уточняют такие понятия, как "служба отлова", "дрессировочная площадка для собак", "свободный выгул домашних животных".
Согласно предлагаемым поправкам не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного:
• в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
• в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
• на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
• в кухнях и коридорах общежитий.
Кроме того, владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение фекалиями домашними животными подъезда, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении.
Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов; для кошек - более 48. Для котят и щенков количество времени без присмотра определяется исходя из их возраста и физиологических потребностей в кормлении и уходе, а также с учетом наличия кормящих кошек и собак. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо: помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных; передает его на временное содержание третьим лицам; помещает в зоологическую гостиницу. Отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом", - сказано в проекте.
При выгуле домашних животных владельцами и ответственными лицами соблюдаются следующие требования:
1) собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограммов) должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;
2) кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;
3) при переходе через улицы, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;
4) владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;
5) в случае необходимости владелец может пройти в сопровождении собаки по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на поводке контролируемой длины, исключая загрязнение этой территории экскрементами и не создавая опасности окружающим;
6) свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.
При этом места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.
На территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и нахождение с ними в общественных местах и транспорте лицам в состоянии алкогольного, наркотического, опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей с особыми потребностями), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания.
При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике (для соответствующей категории собак) и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах и в других местах.
При наличии запрещающих надписей о посещении объектов с собаками учреждения, непродовольственные магазины оборудуют места их привязи.
Животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остается у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 (десяти) календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу.
Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней начиная с 3-месячного возраста независимо от породы в ветеринарных клиниках или ветеринарных учреждениях. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в 2-недельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.
Разрешается провозить животных всеми видами наземного транспорта при соблюдении правил перевозки.
Запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания.
Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без пищи и воды, не допускать жестокого обращения с животным и в случае заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом.
О приобретении, потере или гибели собаки владелец сообщает в специализированные организации по месту жительства, ветеринарные учреждения в течение трех суток. При гибели животного труп его сдается в течение суток в ветеринарное учреждение для кремации, утилизации или захоронения в соответствии с ветеринарными нормами Республики Казахстан. Запрещается выбрасывать труп павшего животного", - говорится в правилах.
С полным текстом предлагаемых дополнений можно ознакомиться здесь.
24.03.2023, 09:16 60006
Запущен чартерный рейс из Тегерана в Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Актау принял первый чартерный рейс из столицы Ирана города Тегерана. На самолете авиакомпании Iran Airtour в Мангистаускую область прибыли 137 туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.
В эти выходные в Актау прибудет второй рейс с гостями из Ирана. Добавим, что в этом году чартеры ожидаются и из других стран", - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в прошлом году Казахстан ввел для граждан Ирана, Китая и Индии 14-дневный безвизовый режим.
Актау пользуется большим спросом у гостей из Ирана, поэтому авиарейсы и туры, организованные иранскими туроператорами, не заставили себя долго ждать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить число принимаемых гостей, так что в будущем таких рейсов должно стать больше. Переговоры с потенциальными партнерами ведутся регулярно", - отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.
Как напомнили в министерстве, ранее авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" начала выполнять полеты из Баку в Алматы. Полеты из Баку в Алматы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. А 16 марта "Азербайджанские авиалинии" открыли рейс, осуществляющий полеты по понедельникам и четвергам из Баку в Астану, а по вторникам и пятницам - в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что новые рейсы в Египет запустят из Алматы и Астаны.
23.03.2023, 11:44 97436
США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства, в том числе в Казахстане.
Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою программу по сокращению биологической угрозы (ПСБУ), ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности в области биологической безопасности и охраны вместе с партнерами по линии ПСБУ в Евразийской зоне ответственности", - говорится в документе.
В частности, речь идет об Армении, Азербайджане, Узбекистане, о Грузии и Казахстане, уточняет RT.
Как заявляется в уведомлении, цель программы заключается в "защите США, их вооруженных сил и союзников от биологических угроз за счет расширения возможностей государств-партнеров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним".
При этом одним из примеров взаимодействия в рамках ПСБУ является строительство, реновация и оснащение лабораторий.
Уточняется, что в ходе программы может быть проведен ремонт и техническое обслуживание, заменено оборудование, закуплены расходные материалы, а также организованы тренинги на тему биобезопасности.
По мнению политолога Руслана Бальбека, модернизация биолабораторий при содействии США вряд ли будет иметь мирные цели.
Я не верю, что американцы отремонтируют лаборатории, чтобы вести разработки на пользу человечеству. Можно гарантированно сказать, что это будут научные исследования в военных или диверсионных целях. Им не нужен мир. США зарабатывают на войне больше, чем на всех своих достижениях, вместе взятых. Для американской системы власти нет принципов или ограничений, в этом и заключается угроза всему человечеству", - заявил собеседник RT.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
23.03.2023, 11:30 83361
Спортплощадки на 1,3 млрд тенге в течение пяти лет не могут достроить в Атырау
Подрядчик подал на акимат в суд, который удовлетворил его исковые требования о восстановлении дополнительного соглашения к договору
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Атырау. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау суд вынес решение в пользу подрядчика, который в течение пяти лет не может достроить спортивные площадки на 1,3 млрд тенге.
Реализация проекта под названием "Строительство спортивных площадок для средних школ в Атырау" началась в 2018 году. Стоимость его составила 1,3 млрд тенге, однако подрядчик по непонятным причинам свернул все работы, получив при этом значительную часть причитающейся ему суммы, сообщает издание "Ак Жайык".
Как сообщили в городском акимате, подрядчик обязался к осени 2020 года построить спортплощадки в 25 учебных заведениях.
Строительно-монтажные работы были выполнены на 60%, но не закончены. Причины, по которым подрядчик оставил объект незавершенным, неизвестны. Приведение разумных объяснений действиям подрядчика не предоставляется возможным", - говорится, в частности, в ответе акимата, который четырьмя траншами в 2018-2020 годах выплатил подрядчику большую часть оговоренной суммы. Остаток составил 645 миллионов тенге.
Далее начались разбирательства, информирует издание, суд отказал в удовлетворении иска о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки, а правоохранители прекратили начатое было расследование с формулировкой "в связи с отсутствием уголовного правонарушения".
Сообщается, что подрядчик подал на акимат в суд, который удовлетворил его исковые требования о восстановлении дополнительного соглашения к договору.
После заключения дополнительного соглашения подрядная организация начнет мобилизацию к строительным работам", - сообщает горакимат в ответ на вопрос о том, кто же будет доводить площадки до ума.
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