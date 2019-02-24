Мажилисмены заявили об искусственном занижении роста цен на продукты в статданных

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты фракции "Народные коммунисты" обратились к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с депутатским запросом о методике расчета инфляции, передает Kazakhstan Today.

Инфляция по итогам прошлого года составила 5,3%. Если сравнить период декабрь - январь 2018 года с январем-декабрем 2017 года, данный показатель увеличивается до 6%. В целом, если верить официальным цифрам, это неплохо и означает, что даже обесценивание тенге не отражается значительно на покупательной способности населения. Но, как показывает постоянное общение с избирателями, казахстанцы на практике ощущают снижение реальных доходов", - озвучил депутатский запрос мажилисмен Айкын Конуров.

По его словам, такая разница между статистическими и жизненными показателями во многом объясняется методикой подсчета, так как схема взвешивания для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) не совпадает со структурой потребительских расходов.

При расчете ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных товаров - 30%, услуг - 32,2%. Тогда как в структуре потребительских расходов на продовольствие приходится 48%", - сказал депутат.

Он отметил, что более половины средств тратится на продукты. При этом в методике расчета продовольственных затрат депутаты нашли серьезные нестыковки.

В частности, в схеме взвешивания для расчета ИПЦ доля расходов на мясо и мясные продукты составляет 9,8%. Но, по статданным расходов домашних хозяйств на продовольствие, эта цифра достигает 32,8%, т.е. втрое больше. Между тем именно мясо в 2018 году выросло в цене гораздо быстрее общего подорожания продуктов - на 7,5%. Это означает, что рост цен на данную важную группу товаров гораздо ощутимее сказался на кошельках населения и внес гораздо более весомый вклад в уровень инфляции. Это же касается и молочных продуктов, которые за год подорожали на 8,2%. В схеме взвешивания для расчета ИПЦ доля расходов на них составляет 4,5%, но по факту домохозяйства тратят на молочные продукты 10,7%", - подчеркивается в запросе.

Также, по информации депутатов, реальная доля расходов на масла и жиры более чем вдвое выше той, что используется при расчете ИПЦ. В то же время данная категория товаров подорожала быстрее остальных товаров - на 8,8%.

Таким образом, оказалась значительно заниженной доля расходов на те группы продовольственных товаров, которые заметнее всего выросли в цене и по факту составляют ровно половину продовольственной корзины казахстанцев. В результате искусственно занижен и общий рост цен на продукты", - подчеркнул Айкын Конуров.

Кроме того, депутаты не оставили без внимания расходы по другим видам товаров. В частности, доля затрат на здравоохранение в схеме взвешивания для расчета ИПЦ составляет всего 3,56%. Но на практике уложиться в такие суммы нереально, учитывая, что даже по официальной статистике медикаменты за прошлый год подорожали на 7,1%.

Фракция "Народные коммунисты" считает преждевременным говорить об успехах в сдерживании инфляции. Ее снижение не отражает реальной ситуации и долговременных тенденций. Очевидно, что предпринимаемые меры являются совершенно недостаточными, чтобы сдерживать рост цен, защищая тем самым реальные доходы казахстанцев", - говорится в запросе.

В этой связи мажилисмены предлагают пересмотреть реальные данные по росту индекса потребительских цен, приведя методику расчета в соответствие со структурой расходов населения.

Данные по инфляции нужны для выработки адекватных мер по ее сдерживанию, а не для формирования красивой картинки", - подчеркнул депутат.

Также в запросе мажилисмены просят сообщить причины ускоренного подорожания мясных и молочных продуктов, масел и жиров. Выявить причины и принять комплекс мер по сдерживанию производственной инфляции, в том числе тарифов на грузоперевозки.

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