Караганда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Медали имени Ныгмета Нурмакова будут выпускать в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Их будут вручать отличникам учебы и победителям конкурсов и олимпиад. Кроме того, на территории специализированной школы-интерната, которая носит имя Ныгмета Нурмакова появится его бюст и будет открыт современный музей. Об этом и других планах, связанных с увековеченьем имени исторической личности, стало известно во время научно-практической конференции в честь его 125-летия, которая состоялась в онлайн-формате.

В виртуальной конференции приняли участие историки, ученые и общественники шахтерского региона и Нур-Султана. Они поделились своими исследованиями о жизни и трудовом пути выдающегося политика и законотворца. Как стало известно, его богатое наследие еще не до конца изучено потомками, а жизненный путь заслуживает подражания. Одним из первых от имени главы региона Жениса Касымбека к участникам мероприятия обратился его заместитель Абзал Нукенов.

Говоря о Рухани жангыру, Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы отметил: "Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям - это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией". В этой связи мы можем твердо сказать, что личность Ныгмета Нурмакова - воплощение нашего генетического кода, - отметил заместитель акима области Абзал Нукенов. - Он был основоположником казахского законодательства, стоял у истоков разработки первой Конституции Казахской ССР. Неоценим его вклад в строительство важнейшего индустриального объекта - легендарной Туркестано-Сибирской магистрали".

Биографию и трудовые тернии Ныгмета Нурмакова необходимо ввести в школьную программу в качестве вариативного компонента. Его личность нельзя отделять от основателей Алаш Орды и воздвигать между ними стену. Он внес не меньший вклад в развитие казахстанского общества, судебной системы, стоял у истоков формирования прокуратуры, тем самым помогая казахскому народу обрести свою независимость, считает модератор и один из инициаторов проведения виртуального диспута - директор научно-исследовательского центра "Тулгатану" Нурсахан Бейсембекова. Она также предложила открыть в Караганде аллею в память о всех великих сыновьях Сарыарки, в которой будут установлены их бюсты и билборды с биографическими данными.

Мы также хотим, чтобы 125-летие Ныгмета Нурмакова было отпраздновано не только в школах и вузах. Его личность достойна того, чтобы о нем снимали документальные фильмы, телепередачи и издавали книги. До сегодняшнего дня у нас нет ни одной содержательной монографии о нем. Это очень печально. Нам необходимо объединить все усилия, чтобы молодежь знала о нем. Для этого в работу по пропаганде должны подключиться суды, прокуратура и другие органы местного самоуправления. Ведь он стоял у истоков этих систем", - подчеркнула Нурсахан Бейсембекова.

В свою очередь, участники конференции предложили дать имя Ныгмета Нурмакова одной из крупнейших улиц Караганды. Имеющаяся на сегодняшний день улица в михайловском секторе города слишком маленькая и расположена на окраине, считают ученые.

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