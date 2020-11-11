Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - Медеу и Шымбулак будут работать в тестовом режиме до 30 ноября, передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы". Согласно документу, объекты и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) могут работать без требования у клиентов справки ПЦР-обследования на коронавирус, а объекты туризма (дома отдыха, санатории, курорты, турбазы) - при наличии у посетителей справки ПЦР-обследования, полученной не более чем за три дня до прибытия. При этом их заполняемость не должна превышать 80%.

Кроме того, с 19 по 30 ноября в тестовом режиме разрешена деятельность катка "Медеу" (заполняемость не более 500 человек за сеанс), а с 16 по 30 ноября - деятельность горнолыжного курорта "Шымбулак" (30% от проектной мощности).





Также разрешена деятельность объектов общепита горнолыжного курорта "Шымбулак" и спортивно-оздоровительного центра "Медеу" с установлением в залах не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и без проведения коллективных мероприятий.

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