Медикаменты спекулятивно перекупаются и создается искусственный дефицит - Цой

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе брифинга рассказал о ситуации на лекарственном рынке страны и обеспечении аптек и медицинских организаций медикаментами, передает Kazakhstan Today.

По словам министра здравоохранения, основной ажиотаж сейчас связан с розничной сетью аптек. По его информации, вчера в Нур-Султане было развезено по розничным аптекам жаропонижающих средств почти на 70 тыс. пациентов.

Буквально за полчаса данные препараты были раскуплены. В настоящий момент мы проверяем сведения о том, что у нас уже в интернет-сети начали эти препараты перепродаваться, спекулируются. И здесь уполномоченные органы этим вопросом будут заниматься. У нас такого количества пациентов в городе, которым требуется парацетамол, на данный момент по заболеваемости нет. Соответственно, делается вывод, о том, что данные препараты спекулятивно перекупаются и создается искусственный дефицит. Либо люди закупают про запас данное средство", - сказал Цой.

Он отметил, что за реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за повторное нарушение - приостановление лицензии.

Также предусмотрена административная ответственность за безрецептурный отпуск лекарств. Выявлены случаи, когда была безлицензионная продажа лекарств через Интернет. Такие случаи должны пресекаться в соответствии с законодательством", - добавил министр.

По его словам, по состоянию на 2 июля 2020 года медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тыс. пациентов. Вместе с тем на сегодняшний день идут процедуры дополнительного закупа с графиком поставки до 15 июля еще на 28 тыс. пациентов.

Он также сообщил, что до конца недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок противовирусных препаратов, отметив, что противовирусная терапия необходима только при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания.

Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка жаропонижающих и антибиотиков на рынок Казахстана.

Жаропонижающие препараты, к примеру, парацетамол, уже начали поступать на рынок РК. На сегодня с конца недели поступило 700 тыс. упаковок данного препарата от различных производителей, в течение двух недель ожидается дополнительная поставка порядка 800 тыс. упаковок парацетамола", - отметил министр.

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