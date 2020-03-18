Медико-социальные учреждения Казахстана закрывают на карантин

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерством здравоохранения РК вводится запрет на посещение родственниками подопечных медико-социальных учреждений для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, а также организаций временного пребывания, передает Kazakhstan Today.

Данная мера принимается в целях недопущения в организациях распространения коронавирусной инфекции. При этом социальные учреждения продолжат оказывать услуги. В учреждениях усилят санитарно-дезинфекционный режим, в частности, персонал и подопечных обеспечат масками, антисептическими средствами, перчатками и другими средствами защиты. Отменяются массовые спортивные и культурные мероприятия с участием подопечных как внутри организаций, так и за их пределами", - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Также до стабилизации эпидемиологической ситуации в республике рекомендовано приостановить предоставление услуг санаторно-курортного лечения.

Отмечается, что данные меры продлятся до окончания в Казахстане чрезвычайного положения.

Кроме того, прием документов (акт выполненных работ, листы сопровождения) по оказанным услугам индивидуальными помощниками и специалистами жестового языка осуществляется в электронном формате", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным министерства, в Казахстане функционируют 113 медико-социальных учреждений, которые охватывают услугами 24 410 человек.

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