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Медико-социальные учреждения Казахстана закрывают на карантин

17.03.2020, 17:21 5158
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерством здравоохранения РК вводится запрет на посещение родственниками подопечных медико-социальных учреждений для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, а также организаций временного пребывания, передает Kazakhstan Today. 
 

Данная мера принимается в целях недопущения в организациях распространения коронавирусной инфекции. При этом социальные учреждения продолжат оказывать услуги. В учреждениях усилят санитарно-дезинфекционный режим, в частности, персонал и подопечных обеспечат масками, антисептическими средствами, перчатками и другими средствами защиты. Отменяются массовые спортивные и культурные мероприятия с участием подопечных как внутри организаций, так и за их пределами", - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК. 

 
Также до стабилизации эпидемиологической ситуации в республике рекомендовано приостановить предоставление услуг санаторно-курортного лечения. 
 
Отмечается, что данные меры продлятся до окончания в Казахстане чрезвычайного положения.
 

Кроме того, прием документов (акт выполненных работ, листы сопровождения) по оказанным услугам индивидуальными помощниками и специалистами жестового языка осуществляется в электронном формате", - подчеркнули в пресс-службе.

 
По данным министерства, в Казахстане функционируют 113 медико-социальных учреждений, которые охватывают услугами 24 410 человек.
 

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