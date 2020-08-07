Медработница за деньги выдавала справки с отрицательным результатом на COVID-19

Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержана медицинская работница, выдававшая за деньги справки с отрицательным результатом на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлен факт выдачи фиктивных справок с отрицательным результатом ПЦР-теста", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

По информации ведомства, была задержана 36 летняя медработница, которая за 25 тыс. тенге выдавала справки ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус.

В ходе допроса жительница Алматинской области сообщила, что в период с июня по настоящее время предоставила около 12 подобных фиктивных справок", - уточнили в комитете.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.

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