Меняйте дизайн бытовой техники c LG Objet Collection

Теперь поговорим о каждом продукте. Центром коллекции является многодверный холодильник LG Objet InstaView, оснащенный покрытием из прочного стекла, на котором не остается отпечатков пальцев. Функциональным и эстетическим дополнением новинки стала технология InstaView™. Теперь нет необходимости открывать дверцу, чтобы увидеть содержимое холодильника: достаточно двойного постукивания по бесшовной стеклянной поверхности, которое активирует внутреннюю подсветку.
Технология DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение всей камеры, продлевая свежесть продуктов. А за длительное хранение запасов отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая автоматически контролирует температуру холодильного отделения, не позволяя ей отклоняться больше, чем на ±0,5°C.
Отдельного внимания заслуживает система фильтрации Hygiene Fresh+™. Это пятиступенчатая очистка, избавляющая воздух в холодильнике от различных запахов, пыли, грибковых спор и бактерий.
Холодильная и морозильная камеры LG Objet Collection отличаются современным дизайном без лишних деталей, который гармонирует с любим стилем кухни. Как и предыдущая модель, оба прибора могут похвастаться выдающимися технологиями в области охлаждения и высококачественной отделкой с применением стекла тех же расцветок, что и LG Objet InstaView. Вы можете комбинировать панели между собой и подбирать то сочетание оттенков, которое подойдет под ваш интерьер.
Холодильник LG Objet Collection обладает всеми преимуществами технологии DoorCooling+, которая обеспечивает подачу холодного воздуха не только с задней стенки прибора, а также сверху. Это способствует более быстрому охлаждению всего объема камеры, включая дверные корзины. Удобство использования поддерживается в экстерьере ручкой Easy Handle для легкого открывания дверцы.
Более подробная информация о креативных новинках доступна на сайте компании.