Меры по защите залоговых заемщиков вступили в силу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Казахстане вступили в силу поправки в закон о совершенствовании залоговой политик банков, призванные защитить интересы залоговых заемщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для недопущения роста просроченной задолженности граждан по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам, по договорам, оформленным с 1 июля 2022 года вводится запрет на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки возврата займа. Эта норма не распространяется на необеспеченные кредиты, выданные физическим лицам как индивидуальным предпринимателям", - сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Там напомнили, что аналогичный запрет действует в отношении ипотечных займов физических лиц.

Также в новом законе усилены меры по защите интересов залоговых заемщиков.

Теперь залогодатель независимо от того, является ли он физическим или юридическим лицом, имеет право на замену предмета залога в случае, если сумма неисполненных обязательств по ипотечному займу составляет менее 10% от стоимости залогового обеспечения.

Он также может самостоятельно продать находящееся в залоге жилье в трехмесячный срок.

Для недопущения реализации жилья по заниженной стоимости на торгах и обеспечения достаточности денег, полученных от внесудебной реализации залогового имущества на торгах для погашения неисполненных обязательств по ипотечным займам, повышен нижний порог продажной цены залога с 50% до 75% от первоначальной оценочной стоимости залога", - сообщает АРРФР.

Также введен запрет на участие в торгах залогодержателя, его работников, аффилированных лиц и дочерних организаций.

Введены дополнительные ограничения на реализацию залогового жилья по займам граждан. Согласно поправкам если сумма неисполненного обязательства по ипотечному займу не превышает 15% и срок просрочки не более 6 месяцев, то кредитор не вправе взыскать залог в виде жилья.

Также расширены условия для списания бланковых остатков по ипотечным жилищным займам. Эта мера позволит заемщикам, у которых отсутствует иное имущество и доходы не превышают двукратный размер минимальной заработной платы, списать долг, оставшийся после судебной реализации залогового жилья", - проинформировали в ведомстве.