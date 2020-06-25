Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - В среду, 24 июня, местами по Казахстану пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть страны - местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке возможен град. По республике местами сохраняется усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами - шквал, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, ночью в Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Мангистауской областях сохраняется, в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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