Метель и гололед ожидаются в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане, а также в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях ожидается резкое понижение температуры, передает Kazakhstan Today.

17 октября в Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 18 октября в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6-8 тепла с дальнейшим понижением в течение дня.

В субботу в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

18 октября в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до 2-10 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства