21.01.2024, 12:35 35856
Метель, туман и гололед: в четырех регионах Казахстана ограничено движение на автодорогах
Фото: МЧС РК
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - "ҚазАвтоЖол" ввел ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает пресс-служба компании.
В Актюбинской области из-за метели и ограниченной видимости ограничено движение на 2 участках автотрассы Актобе - Атырау - Астрахань:
- село Карауылкелды - до границы Атырауской области (255-330 км);
- пос. Шубаркудук - село Карауылкелды (185-255 км).
В Жамбылской области ожидаются дождь со снегом, ветер, туман и ограничение видимости, в связи с чем ограничено движение на трассе Алматы - Ташкент - Термез, от села Кенен до села Кайнар (159 -238 км), движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетiсу из-за тумана и ограниченной видимости ограничено движение на трассе Ушарал - Достык, на участке от станции Коктума до станции Достык (84-184 км).
В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют ветер, метель, ограничение видимости и дождь при минусовой температуре. Ограничено движение на 6 трассах:
- Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от Уральска до границы с Россией (4-104 км);
- Атырау - Уральск, на участке от поселка Чапаево - до Уральска (375-492 км);
- Чапаево - Жалпактал - Казталовка, на участке от поселка Чапаево до Казталовки (0-213 км);
- Казталовка - Жанибек - граница РФ, на участке от поселка Казталовка до поселка Жанибек (0-158 км);
- Подстепное - Федоровка (граница РФ), на участке от поселка Подстепное до поселка Федоровка (0-36 км);
- Самара - Шымкент, на участке от границы РФ до Уральска (195-246 км).
На автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Там ожидаются туман, гололед и порывистый ветер.
новости по теме
22.01.2024, 08:52 6121
В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются гололед, низовая метель. По РК ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана.
В частности, на большей территории Атырауской области ожидается метель. Ветер северный на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге и в центре области сохраняется гололед.
В Кызылординской области ожидается восточный ветер в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау утром и днем ожидается гололед.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске утром ожидается туман.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром ожидается туман.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Алматы временами ожидается туман.
На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 метров в секунду.
В Семее Абайской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.
В Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске и Риддере также сохраняется предупреждение о НМУ второй степени в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями.
На севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Ветер южный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
22 января на севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер.
В связи с непогодой на пяти участках автодорог республиканского значения в трех областях РК действует ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает НК "КазАвтоЖол".
В частности, закрыт участок автодороги Актобе - Атырау - Астрахань в Атырауской области, участок автодороги Ушарал - Достык в Жетысуской области, два участка автодороги Атырау - Уральск и один участок дороги Чапаево - Жалпактал - Казталовка в Западно-Казахстанской области.
21.01.2024, 19:53 24771
В Казахстане за минувший год от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей - сенатор
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей, написала в Facebook депутат сената Жанна Асанова.
По ее словам, за год в уполномоченные органы поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. Также было несколько резонансных случаев, которые никого не оставили равнодушными.
За этот период было очень много обсуждений на различных площадках, я тесно была на связи как с общественниками, так и с уполномоченными по правам детей и госорганами. Над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов, адвокатов и др. Спасибо вам всем за такой титанический труд! Мы с нетерпением ждали, когда вы завершите данную работу", - написала сенатор о готовящемся законопроекте по защите женщин и детей.
По словам Асановой, документ готов и буквально со дня на день поступит в мажилис.
Законопроект включает в себя:
- криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК);
- отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения;
- ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.
В части профилактики:
- создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие центров поддержки семьи, центров психологической поддержки детей);
- особые требования в Уголовном кодексе, в том числе психологическая работа с агрессорами.
Также, по словам Асановой, госорганы совместно с командой детского омбудсмена Динары Закиевой проводят работу по увеличению количества сотрудников опеки до 1650 человек. Сейчас их всего 309 на всю страну.
Однако, как отметил президент, "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Укрепление института семьи, культивирование уважения к правам человека и личности, внутреннее взаимоуважение - если все эти составляющие в балансе, то вот оттуда и начинается родина, строительство чего то сакрального и непоколебимого, под названием "права человека". Все права личности и человека закреплены у нас конституционально, и находятся под защитой государства, а вот их реализация - в нас самих", - отметила сенатор.
Сенатор подчеркнула: сейчас самое главное - выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием.
Но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в мажилисе и сенате. Необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам, будет сложно", - призвала Асанова.
Напомним, в прошлом году министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Также в Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
На днях стало известно еще об одном случае насилия. В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате.
19.01.2024, 16:37 98661
Главу городской полиции Приозерска уволили после его угроз в адрес руководства ресторана
Начальник отдела полиции запрещал администратору ресторана работать в канун Нового года
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Караганда. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника отдела полиции Приозерска уволили после его угроз администратору ресторана, сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Прокурор города Приозерска при мониторинге социальных сетей выявил видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.
Проверкой установлено нарушение требований статьи 26 Конституции Республики Казахстан в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора", - сказано в сообщении ведомства.
Дисциплинарная комиссия приняла решение освободить начальника отдела полиции от занимаемой должности. В настоящее время соответствующие материалы направлены в МВД РК.
Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц данного отдела полиции.
19.01.2024, 16:16 99756
Показ балета "Снежная Королева" состоялся на сцене театра имени Лермонтова в Алматы
Гастроли прошли 16 и 17 января при полном аншлаге
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 и 17 января на сцене Национального русского театра драмы имени Лермонтова состоялся показ балета "Снежная Королева".
Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева".
Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге", - рассказали организаторы.
Все партии исполнены ведущими солистами балетной труппы, прославленными учениками Булата Аюханова.
19.01.2024, 14:53 101901
Верховный суд обязал Минспорта выплатить сурдлимпийцу Канафину $250 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить призеру XXIV летних Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебулану Канафину причитающееся денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Еркебулан Канафин завоевал золотую медаль по дзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году. Информация об этом размещена на сайте Международного комитета спорта глухих (МКСГ).
Однако в выплате Канафину денежного поощрения Минспорта отказало. В результате спортсмен был вынужден обратиться в суд.
Специализированный межрайонный административный суд обязал министерство выплатить причитающуюся сумму борцу.
Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты", - проинформировали в пресс-службе суда.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов.
Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов США. Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе", - заключили в Верховном суде.
Напомним, после победы Канафина в 2022 году Минспорта заявило, что намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет. В ведомстве рассказали, что по результатам проведенной экспертизы спортсмен оказался слышащим.
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет", - говорилось в сообщении министерства.
19.01.2024, 14:16 103551
Алматинский ботанический сад обратился с просьбой помочь кормушками для птиц
Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главный ботанический сад города Алматы объявляет сбор кормушек для синичек и других мелких птиц.
Зима и начало весны - непростое время для мелких птиц, ведь они не приспособлены добывать корм в любых условиях, как голуби, вороны или сороки. Из-за морозов и нехватки корма до весны доживают от 1 до 3 мелких птиц из 10. Вот почему так важно размещать кормушки, которые помогут пернатым перенести зиму с минимальными потерями", - рассказали работники ботанического сада.
Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад.
Специалисты обратили внимание на то, что кормушки для мелких птиц имеют специальную конструкцию, чтобы большие птицы и белки не могли к ней подобраться.
Подойдут только прочные деревянные или металлические конструкции (…) Кормушки из бутылок, банок и тетрапакетов не принимаем из-за недолговечности и засорения ими территории сада", - уточнили в ботаническом саду.
Прием кормушек осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00 на северном входном павильоне со стороны улицы Тимирязева.
19.01.2024, 09:14 111786
Судью осудили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК.
По информации Антикора, незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом. Он обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания управления государственных доходов Карасайского района за признание банкротами двух ТОО.
Сообщается, что Конаевским городским судом судья приговорен к лишению свободы сроком на 4 года. Руководителю отдела взимания назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге.
Взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
18.01.2024, 15:17 129601
В Казахстане на 40% за год выросла сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД
Сумма штрафов, выписанных водителям и пешеходам, превысила 88 млрд тенге
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям и пешеходам в Казахстане выписали штрафов более чем на 88 миллиардов тенге - сразу на 40% больше, чем год назад.
В Казахстане стали чаще фиксировать нарушения на дорогах и выписывать за них штрафы. За неполный прошлый год число административных правонарушений на транспорте увеличилось на 21,4% в годовом выражении: за январь-ноябрь дорожные службы зарегистрировали 8,2 млн правонарушений, сообщает finprom.kz.
Если сравнивать данные за пятилетний период (2017-2022 годы), можно отметить рост в 2,9 раза. На эту тенденцию, по мнению обозревателей, повлияло несколько факторов. Во-первых, на 13,2% увеличилось количество легковых автомобилей. Во-вторых, больше фактов несоблюдения ПДД стали фиксировать в автоматическом режиме с помощью систем видеонаблюдения.
Не исключено, что в текущем году количество нарушений, зафиксированных камерами "Сергек", будет еще больше. Дело в том, что в крупных городах внедряют пилотный проект, который позволяет с помощью камер фиксировать не только превышение скорости, но и несоблюдение требования пропускать пешеходов на "зебре". По данным Комитета административной полиции МВД РК, теперь по камерам можно будет также отслеживать водителей, которые не пристегнуты ремнем безопасности или пользуются телефоном во время движения", - рассказали обозреватели.
По их словам, превышение скорости - самое распространенное транспортное административное правонарушение. Доля таких фактов в общем количестве составляет 48,3%. Второе место в антирейтинге занимает игнорирование водителем дорожных знаков и разметки: 21,7%. Третье место по объемам штрафов занимает статья транспортного раздела КоАП - "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Напомним, на 16,5% выросло число легковых автомобилей в Казахстане за год.
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