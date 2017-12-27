Метели и понижение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Метели и понижение температуры прогнозируются в Казахстане 27-29 декабря, передает Kazakhstan Today.

"В последние дни в большинстве областей Казахстана наблюдалась аномально тёплая погода. Температура воздуха превышала обычную для данного периода на 3-8 градусов, а в центральных и восточных областях на 10-17 градусов", - сообщает "Казгидромет".

Вместе с тем, по сообщению синоптиков, в конце рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны принесут снегопады, метели и ветер скоростью до 15-20, с порывами 23-28 метров в секунду в большинство областей республики. При этом температура воздуха по всей территории Казахстана понизится и станет похожей на декабрьскую.

Также "Казгидрпомет" распространил штормовое предупреждение в Костанайской области, где ночью 27 декабря ожидается местами метель, ветер до 15-20 метров в секунду.

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