Метель прогнозируют синоптики сегодня на востоке Казахстана

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".
В Туркестанской, Кызылординской областях местами туман, гололед, ночью в Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области ночью местами туман, гололед, днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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