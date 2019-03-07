Метель прогнозируют синоптики сегодня на востоке Казахстана

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сегодня ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на востоке - метель, передает Kazakhstan Today.





В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Туркестанской, Кызылординской областях местами туман, гололед, ночью в Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области ночью местами туман, гололед, днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства