Международный автобусный маршрут Туркестан - Самарканд запустят в этом году

Туркестан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В первом квартале 2019 года будет запущен прямой международный автобусный рейс Туркестан - Самарканд, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Бекзат Тлегенов.

По его информации, в регионе услуги по перевозке пассажиров оказывают 44 транспортные компании (с парком в 1224 малых автобуса). Постоянная транспортная сеть состоит из 325 направлений по 1090 графикам. В 2018 году по области было перевезено 797 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом этот показатель возрос на 1,8%. В этом году ожидается перевозка 865 млн пассажиров. В прошлом году в Туркестанской области было запущено 18 новых транспортных рейсов.

Помимо этого, в 2019 году запущены социально значимые железнодорожные маршруты Туркестан - Бадам и Туркестан - Сарыагаш. Поезда курсируют пять раз в неделю. Также с этого года дважды в неделю начал курсировать скоростной поезд Туркестан - Шымкент.

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