МФО: Кому могут предоставить отсрочку платежа по микрокредиту в связи с режимом ЧП

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С 6 по 19 января 2022 г. в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения. В Алматы и ряде других регионов страны несколько дней отсутствовал мобильный и стационарный интернет. Казахстанцы утратили возможность пользоваться сервисами онлайн-оплаты и снятия наличных в банкоматах.

В связи с чем, многие казахстанцы озадачены вопросом - будет ли начисляться пеня по микрокредитам, которые заемщики не смогли погасить в течение первых дней наступившего года?

Услугой онлайн-микрокредитов ТОО "МФО "Akshabar" больше всего пользуются казахстанцы в возрасте от 21 до 30 лет, при этом 75% из них живет в городах и 25% - в сельской местности. В основном клиенты онлайн-сервиса проживают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Павлодаре. И этот вопрос актуален для них в первую очередь.

На основании приказа Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка №8 "О мерах поддержки физических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения" от 10 января 2022 г. ТОО "МФО "Akshabar" принимает заявления от клиентов, которые оформили микрокредиты онлайн через сервис "Честное слово" до 05.01.2022 г.

[email protected] на рассмотрение следующие документы: заявление с указанием причин запрашиваемой отсрочки платежа, копию удостоверения личности заемщика и подтверждающие документы об ухудшении его финансового положения. Заявитель отправляет на электронную почтуна рассмотрение следующие документы: заявление с указанием причин запрашиваемой отсрочки платежа, копию удостоверения личности заемщика и подтверждающие документы об ухудшении его финансового положения.

При этом каждое обращение клиента об отсрочке платежа рассматривается индивидуально.

Мы просим наших клиентов не создавать ажиотажные ожидания. В течение установленных приказом десяти дней наши специалисты проведут полную и объективную оценку влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние каждого обратившегося заявителя. Мы предоставим отсрочку платежа по микрокредиту на основании полученных результатов", - заверил генеральный директор казахстанского онлайн-сервиса "Честное слово" Сергей Никульшин.

Согласно указанию финансового регулятора онлайн-сервис "Честное слово" не будет удерживать комиссии или иные платежи за рассмотрение заявления или изменение договора микрокредита.

ТОО "МФО "Akshabar" выдает онлайн-микрокредиты физическим лицам (гражданам РК) на основании лицензии №02.21.0020.М от 12.03.2021 г., выданной Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.