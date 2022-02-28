МИД обратился к находящимся на Украине казахстанцам

НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан и загранучреждения нашей страны на Украине, в Польше, Молдове, Беларуси и России продолжают работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования для 80 граждан РК, и они размещены в Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса. Еще 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украино-польской границе и ожидают своей очереди на ее пересечение", - говорится в сообщении ведомства.

На месте с украинской и польской сторон границы находятся сотрудники диппредставительств Казахстана, которые работают над решением возникающих вопросов, уточнили в МИД.

Министерством предпринимаются все необходимые меры для скорейшего выезда сограждан в Польшу и их дальнейшего возвращения в Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, посольство Казахстана в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов.

Ожидается, что первый репатриационный рейс будет осуществлен 27 февраля после прибытия основной части граждан Казахстана в Катовице. В дальнейшем планируется организовать и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством Казахстана в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться во Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе", - пояснили в МИД.

В случаях если самостоятельное передвижение опасно и затруднительно, внешнеполитическое ведомство просит оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, МИД совместно с НПП "Атамекен" проводит необходимую работу по сбору информации о водителях большегрузов - гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины, и прорабатывает возможные пути их выезда с учетом ситуации на местах.