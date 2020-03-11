МИД предупредил казахстанских туристов об усилении мер против Covid-2019 в Италии и Израиле

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - МИД предупредил казахстанских туристов об усилении защитных мер против распространения коронавируса в Италии и Израиле, передает Kazakhstan Today.

Поздно вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте сделал заявление в связи с распространением в стране коронавируса Covid-2019, согласно которому вся территория Италии с 10 марта объявлена "красной зоной" и введены чрезвычайные меры", - сообщили в пресс-службе казахстанского МИДа.

В частности, как уточнили в ведомстве, ограничено передвижение по стране без веских причин, кроме поездок, связанных с трудовой деятельностью, состоянием здоровья и случаев особой необходимости. В настоящее время действуют ограничения на въезд и выезд иностранных граждан через аэропорты Италии, которые расположены в северных регионах (регион Ломбардия и 14 провинций, а также аэропорты городов Милан, Бергамо, Тревизо, Болонья, Венеция и Римини). Въезд на территорию указанных городов для туристов запрещен. Однако ограничения не распространяются на работу общественного транспорта.

Ранее Министерство культуры Италии объявило о закрытии всех культурных учреждений в стране с 8 марта. В Ватикане предупредили о закрытии всех музеев на территории города-государства, а также музеев при папских базиликах в Риме до 3 апреля текущего года.

Оперативный штаб, созданный посольством Казахстана в Италии, функционирует в усиленном режиме. В случае возникновения вопросов у наших соотечественников, находящихся на территории Италии, необходимо обратиться по следующему адресу: Via Cassia, 471 Roma. Телефон: +390 636 301 130, e-mail: roma@mfa.kz", - сообщили в МИДе.

В свою очередь, отметили в ведомстве, Израиль также принимает дополнительные меры защиты от распространения коронавируса Covid-2019 на своей территории. В частности, правительство Израиля приняло решение о направлении на карантин всех прибывающих из других стран. Это правило вступило в силу для всех въезжающих в страну с 20.00 9 марта.

На территорию Израиля смогут попасть только те туристы, у которых имеется постоянный адрес на все время пребывания в стране и по которому они должны будут находиться на карантине. Всеобщий карантин для прибывающих из-за рубежа будет действовать на протяжении ближайших двух недель, затем правительство проведет оценку ситуации и примет дальнейшее решение.

Контактные данные посольства Казахстана в Израиле: 52A, Hayarkon Street, Tel Aviv. Телефон: +972 3516 3411, e-mail: tel-aviv@mfa.kz.

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