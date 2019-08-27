МИД предупредил казахстанцев о росте ограблений туристов в Барселоне

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - МИД предупредил казахстанцев о всплеске преступности в Барселоне, передает Kazakhstan Today.

Обращаем внимание на участившиеся кражи и ограбления в центре каталонской столицы, которые становятся все более жестокими. Несколько дней назад полиция Каталонии опубликовала заявление о росте преступности в туристических зонах Барселоны. По данным полиции, только на улицах Барселоны в этом году было совершено 5331 ограбление", - сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он отметил, что, по данным консульства Казахстана в Барселоне, за первое полугодие 2019 года количество пострадавших граждан РК возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Только в июле 2019 года было выдано 24 свидетельства на возвращение в Казахстан.

Помимо кражи паспортов и возможности продолжения путешествия без шенгенской визы (только возвращение в Казахстан), многие остаются без личных вещей, денежных средств и других материальных ценностей. В этой связи убедительно просим быть бдительными со своими документами и материальными ценностями в Барселоне", - призвал представитель ведомства.

При краже МИД настоятельно рекомендует обратиться в ближайший полицейский участок для составления протокола (denuncia), подтверждающего факт обращения по поводу кражи паспорта. Протокол может пригодиться при вылете из страны, а также для восстановления украденных документов впоследствии.

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