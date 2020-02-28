МИД прокомментировал смерть казахстанки в Южной Корее

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал смерть казахстанки в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.

По информации посольства Казахстана в Корее, 21 февраля в консульский отдел посольства обратился ее муж с заявлением о проведении госрегистрации смерти своей супруги, которая скончалась в городе Пусан после продолжительной болезни. В соответствии со стандартами оказания госуслуг консульским отделом была незамедлительно выполнена работа по регистрации смерти", - сказал Смадияров.

Он отметил, что позже от него поступило дополнительное обращение с просьбой оказать финансовую помощь для оплаты местной клинике долга за оказанные услуги.

На погашение долгов граждан РК за медуслуги в бюджете загранучреждений и МИДа финансирование не предусматривается. Однако, учитывая финансовые трудности данной семьи, посольством было направлено письмо в клинику с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льгот или скидки", - сообщил официальный представитель ведомства.

Напомним, семья умершей в Южной Корее алматинки просит помощи у казахстанцев. Казахстанка Ирина Ким умерла в южнокорейской клинике. Зарубежные врачи не отдают тело женщины. Семья задолжала за её лечение 46 тысяч долларов. И пока долг не будет погашен, умершую не смогут доставить на родину. Родственники обратились за помощью в МИД.

По информации AstanaTV , история болезни алматинки началась в 2017 году. После рождения дочери у женщины появилась рана на языке. Родные тут же обратились за медицинской помощью. Но врачи решили, что это обычный стоматит. Когда мать двоих детей обратилась в онкологический центр, болезнь уже прогрессировала. Точный диагноз врачи смогли поставить только через полгода.

Сходили, сдали анализы, сказали рак третьей стадии языка, срочно операцию. 3 июля 18 года половину языка отрезали, лимфоузлы на шее, потом говорят надо лучевую терапию делать, мы ее делали в августе-сентябре. Потом она у меня жаловалась на боли, наши говорят: да нет у тебя ничего. И в совминку ездили, и в Астану ездили", - рассказал супруг умершей Вячеслав Тарабрин.

Лечение в казахстанских клиниках продолжалось до 2019 года. В итоге отечественные специалисты заявили, дальше они бессильны. Посоветовали "попытать счастье" за рубежом. Следующую операцию женщине сделали уже в Сеуле. Но, несмотря на все усилия, 18 февраля Ирина скончалась. Ей было 36 лет. За лечение в Корее семья заплатила 170 тысяч долларов. Сейчас родные должны еще 46 тысяч долларов. Пока эту сумму близкие не погасят, корейские врачи не отдадут тело женщины.

Где-то 10 тысяч долларов мы собрали уже. Но так или иначе нам нужно еще собирать. Расходы на кремацию уйдут еще. Потому что тело не дадут вывезти, в связи с этим вирусом. Сегодня 9 дней уже как (надо было) похоронить… Никакие сроки нам не дают, собираем деньги, надеемся, что что-то будет", - говорит Вячеслав Тарабрин.

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