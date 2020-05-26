МИД РК прекратил прием заявлений по утрате гражданства

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана с сегодняшнего дня прекратило прием заявлений по утрате гражданства РК, передает Kazakhstan Today.
В связи с изменениями, внесенными в статью 31 закона "О гражданстве Республики Казахстан", с 25 мая 2020 года Министерство иностранных дел Республики Казахстан прекращает прием заявлений по утрате гражданства Республики Казахстан. По вопросам утраты гражданства Республики Казахстан теперь можно обращаться в дипломатические представительства Республики Казахстан за рубежом", - сообщили в пресс-службе министерства.
С полной версией текста закона можно ознакомиться по следующей ссылке.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства