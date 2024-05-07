Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня

В городе Кульсары спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов

Фото: скриншот из видео

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Атырау. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых населенных пунктах Атырауской области уровень воды в реке Урал (Жайык) достиг критической отметки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.





На 08.00 7 мая в селе Индербор уровень воды составил 922 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - 878 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 505 см (критический уровень 550 см), в селе Жанаталап - 363 см (критический уровень - 500 см), в селе Еркинкала - 323 см (критический уровень - 450 см).





По информации штаба, в городе Кульсары спасатели МЧС откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов. На сегодняшний день подтопленными остаются 20 домов и 10 объектов бизнеса. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются.





В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба.