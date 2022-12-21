МИИР сообщает о завершении строительства БАКАД

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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, начатое в 2018 году, подошло к завершению, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Как отметили в министерстве, срок строительства был запланирован на 50 месяцев. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.
В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", - сказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.
В ведомстве напомнили, что строительство БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум. Скоростная трасса в основном будет шестиполосной, а местами - четырехполосной. Поэтому расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.
Это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в рамках государственного-частного партнерства. Его реализация повысит транзитный потенциал и конкурентоспособность транзитных маршрутов, качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, разгрузит улицы мегаполиса и улучшит экологическую обстановку", - отметил Абдуллин.
Напомним, БАКАД начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара.
Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.