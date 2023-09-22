Минфин опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прокомментировали информацию о Telegram-ботах, которые по запросу выдают личную информацию о гражданах Казахстана.





Подчеркивается, что ведомство проводит работу по выяснению всех обстоятельств по указанному вопросу, а также осуществляет сбор данных для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства.





При этом Тelegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг", - сообщили в пресс-службе.





По информации экспертов, Тelegram-боты существуют 3 года и собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.





В министерстве напомнили, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.





В настоящее время ведомство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.





В частности, разработаны пакет поправок в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", предусматривающих наделение уполномоченного органа в области защиты персональных данных функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении мажилиса парламента Республики Казахстан.



