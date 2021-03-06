Министр культуры вступилась за музыкальную школу

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today -В Министерство культуры и спорта РК и в личный интернет-блог главы ведомства Актоты Раимкуловой поступило множество заявлений и жалоб от жителей Алматы по поводу продажи трех музыкальных школ. Родители ребят, учащихся в детской музыкальной школе №1, просили запретить передачу учебного заведения в конкурентную среду. Раимкулова их поддержала, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Liter.kz со ссылкой на Минкультуры, Актоты Раимкулова глубоко обеспокоена ситуацией, она разделяет чаяния и беспокойство родителей детей и сотрудников школ за их будущее.

В своем официальном письме на имя акима Алматы Бакытжана Сагинтаева министр подчеркнула, что 2 ноября 2020 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", предусматривающий запрет по приватизации объектов культуры. Кроме того, глава V Послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Доступное и качественное образование" гласит: "Нам необходимо решать вопрос всестороннего дошкольного развития детей".

Также президент поручил открыть детские кружки, в связи с чем министр пообещала принять все меры, чтобы музыкальные школы не продали.

На данный момент со стороны Министерства культуры и спорта РК принимаются все необходимые меры для недопущения приватизации образовательных учреждений в сфере культуры и искусства в Алматы", - отметили в Министерстве культуры.

Напомним, 4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы.

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