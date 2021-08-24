Министр обороны РК принял участие в открытии VII Армейских международных игр

Фото: МО РК

МОСКВА. 23 АВГУСТА - В подмосковном Алабино в парке "Патриот" состоялась церемония открытия "АрМИ-2021". По приглашению генерала армии РФ Сергея Шойгу в ней участвовал руководитель казахстанского оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая Игры, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость военных состязаний для развития международного сотрудничества и повышения профессионального мастерства военнослужащих, а также постоянно расширяющуюся географию участников и мест проведения соревнований, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В рамках "АрМИ-2021" с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств пройдут 34 конкурса, в которых примут участие более 40 стран. Казахстанские Вооруженные силы участвуют в 11 конкурсах. В Казахстане будут проведены 2 конкурса: "Мастера артиллерийского огня" и "Соколиная охота".

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами. Он также встретился с руководством команды по танковому биатлону, обсудил готовность казахстанских военнослужащих и передал от личного состава Вооруженных сил пожелания успешного выступления.

В парке "Патриот" министр обороны посетил международный военно-технический форум "Армия-2021", который, как и в 2020 году, проводится в одно время с Играми. Представители рабочей группы оборонного ведомства Казахстана ознакомились с отдельными образцами современной военной техники ведущих мировых производителей в области противовоздушной обороны и беспилотных авиационных систем, которые могут быть востребованы в Вооруженных Силах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства