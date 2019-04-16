Министр образования и науки рекомендует проводить выпускные вечера в школах

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Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в правительстве Казахстана глава Министерства образования и науки РК Куляш Шамшидинова высказалась по поводу проведения выпускных вечеров, передает Kazakhstan Today.

По мнению министра, лишние застолья и дорогие платья никому не нужны, а проводить выпускные вечера лучше в школах. Шамшидинова подчеркнула, что при организации выпускных основное внимание должно быть уделено безопасности детей.

И родители, и школа должны обратить внимание на безопасность детей. Любое мероприятие должно в первую очередь на этот вопрос отвечать. Поэтому мы предлагаем и считаем, что выпускные вечера должны проводиться только в рамках школы, только на территории школы и без всяких излишеств. Никому не нужны лишние застолья и слишком дорогие платья. Выпускной вечер делается не для того, чтобы наряды показывать и состязаться друг с другом ", - сказала министр.

Она отметила, что проведение выпускных вечеров именно в школах - хорошая традиция.

Вообще, этот вопрос из года в год поднимается. Есть хорошая традиция, когда выпускные проводятся на базе школ. Действительно ведут душевные разговоры между учителем, родителем и учеником, между выпускниками школ. Но, к сожалению, в последнее время идет гонка, кто и где будет проводить. Я бы сказала вот таким образом. В первую очередь выпускные вечера должны проходить в том же формате, как обычно проводили мы сами, наши родители, мы сами. Это действительно прощание со школой", - подчеркнула глава МОН.

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