Минкультуры обратилось к СМИ и знаменитостям с просьбой прекратить рекламу букмекеров

Разработана норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования закона, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев.





По словам Толебаева, наибольшие дискуссии в обществе вызывают лотоклубы и лотоматики.





От традиционных телевизионных лото игра в лотоклубах отличается высокой интенсивностью. Розыгрыши проводятся каждые несколько минут. К сожалению, выявлены факты организации в лотоклубах онлайн-казино. Министерство нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования законов", - заявил вице-министр.





Вместе с тем,спикер обратился к СМИ и известным личностям с просьбой воздержаться от рекламы азартных игр.





Пользуясь случаем, призываю СМИ тоже перестать рекламировать на своих телеканалах ставки на спорт и букмекерские конторы или размещать их пестрящие яркие баннеры на своих сайтах. Также призываю операторов сотовой связи прекратить SMS-рассылку рекламных акций с призывом делать выгодные ставки с бонусами. Всех известных людей прошу не заключать контракты с букмекерами на рекламу их брендов. А если заключили, то досрочно расторгнуть, проявить свою сознательность, ответственность", - призвал Толебаев.





Также он предложил банкам анализировать и блокировать транзакции и денежные переводы в пользу нелегальных букмекеров и онлайн-казино.





Спикер сообщил, что в законодательство о лотерейной деятельности разработаны поправки. В частности, предусмотрена норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.





В ближайшее время законопроект, предусматривающий 55 поправок, будет внесен в парламент", - сообщил он.





По его словам, депутаты подготовили дополнения в этот пакет, включающие не менее 35 новых ужесточающих поправок.