12.02.2024, 15:07 41196
Минкультуры обратилось к СМИ и знаменитостям с просьбой прекратить рекламу букмекеров
Разработана норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования закона, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев.
По словам Толебаева, наибольшие дискуссии в обществе вызывают лотоклубы и лотоматики.
От традиционных телевизионных лото игра в лотоклубах отличается высокой интенсивностью. Розыгрыши проводятся каждые несколько минут. К сожалению, выявлены факты организации в лотоклубах онлайн-казино. Министерство нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования законов", - заявил вице-министр.
Вместе с тем,спикер обратился к СМИ и известным личностям с просьбой воздержаться от рекламы азартных игр.
Пользуясь случаем, призываю СМИ тоже перестать рекламировать на своих телеканалах ставки на спорт и букмекерские конторы или размещать их пестрящие яркие баннеры на своих сайтах. Также призываю операторов сотовой связи прекратить SMS-рассылку рекламных акций с призывом делать выгодные ставки с бонусами. Всех известных людей прошу не заключать контракты с букмекерами на рекламу их брендов. А если заключили, то досрочно расторгнуть, проявить свою сознательность, ответственность", - призвал Толебаев.
Также он предложил банкам анализировать и блокировать транзакции и денежные переводы в пользу нелегальных букмекеров и онлайн-казино.
Спикер сообщил, что в законодательство о лотерейной деятельности разработаны поправки. В частности, предусмотрена норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.
В ближайшее время законопроект, предусматривающий 55 поправок, будет внесен в парламент", - сообщил он.
По его словам, депутаты подготовили дополнения в этот пакет, включающие не менее 35 новых ужесточающих поправок.
новости по теме
13.02.2024, 08:41 816
Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6 микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.
Упавшей глыбой льда и снега сломана скамейка и деревья. К счастью, никто не пострадал.
Жители рассказали, что пару лет назад кровлю дома ремонтировали и заменили на металлошифер.
Горожане опасаются повторения ситуации и просят власти принять меры.
Будьте осторожны, обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной, не оставляйте автомобили около зданий, где на крышах сосульки.
12.02.2024, 19:58 29606
Мажилисмен призвал ввести мораторий на строительство в предгорьях
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Провести мониторинг всех селе-, оползнеопасных зон Алматы, а также ввести мораторий на строительство домов в предгорьях на 5 лет, предлагает депутат мажилиса, юрист по земельному праву Бакытжан Базарбек, сообщает "Sputnik Казахстан".
По мнению депутата, сейчас самое важное - начать мониторинг всех зон, где есть риск оползней и селей. В тех местах, где риск очень высокий, людей нужно постепенно переселять, а их правоустанавливающие документы отменять и разрабатывать государственные программы по переселению жителей.
Это необходимо, чтобы предотвратить новые трагедии", - считает Бакытжан Базарбек.
Депутат также отмечает, что органы чрезвычайных ситуаций также не принимали необходимых мер. По его словам, у них есть полномочия привлекать к административной ответственности и подавать иски в суд в случае высокого риска сейсмической опасности и опасности оползней.
Следующий шаг, по мнению Базарбека, внести корректировку в генплан Алматы и установить ограничение на строительство в селе-, оползнеопасных зонах. Также необходимо ввести мораторий на строительство домов в предгорьях до пяти лет и законодательно запретить изменение целевого назначения земельных участков в селе-, оползнеопасных зонах.
Напомним, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
12.02.2024, 16:39 37421
Детский омбудсмен заявила о попытках оправдать Бишимбаева
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила о попытках оправдать экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в ноябре прошлого года до смерти избил супругу Салтанат Нукенову.
Совсем скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой (...) Каждый день, получая сводки преступлений, видя несправедливость и боль, через которые прошли дети, женщины, вижу, что до сих пор есть люди, которые по непонятным причинам, из-за архаичных и бесчеловечных взглядов, все еще считают, что домашнее насилие можно оправдать", - написала Динара Закиева в соцсетях, отметив, что наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и самым жестким, без поблажек и послаблений.
Она заявила, что, по имеющейся информации, перед началом или во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого.
Некоторые лица уже принялись за эту медиакампанию", - сказала детский омбудсмен.
Закиева добавила, что будет внимательно следить за судебным процессом.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело на особом контроле.
12.02.2024, 14:38 43016
Уникальные петроглифы уничтожаются из-за промышленных взрывов близ Талдыкоргана
Фото: ОФ Охотники за петроглифами
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Талдыкорган. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Об этом в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today, сообщили общественники.
По их информации, вечером 9 февраля 2024 года в районе Кызылтаса были произведены два промышленных взрыва. Один из них на видео смогли зафиксировать жители города.
В районе взрыва находится хребет Кызылтас. Археологическая разведка обнаружила на нем многочисленные наскальные рисунки (петроглифы), относящиеся к бронзовому веку (II тыс. до н.э.) и тюркской эпохе. В их числе - уникальные рисунки великанов. Кроме того, в непосредственной близости находится скальник Черепашка - любимое место отдыха жителей Талдыкоргана", - говорится в письме.
По словам авторов письма, взрывные работы в этом районе проводит только одна компания - ТОО "Темiрбетон", которая входит в холдинг "АСПМК-519". Последние 5 лет она добывает диорит (строительный материал) на сопке Темiр.
Археологическое обследование показало наличие на этой сопке древних петроглифов. Значительная часть их уже уничтожена. Точный объем ущерба оценить невозможно, "Темiр" разрабатывается еще с советских времен. Общественники запрашивали ТЭО проекта, материалы археологической и экологической экспертиз, протокол общественных слушаний и отчет о проведении археологических раскопок на 32 сакских курганах. Однако ТОО "Темирбетон" и ТОО "Казархеология" (проводило археологическую экспертизу) отказываются предоставить общественности полный отчет об археологических исследованиях", - подчеркивается в письме.
В ноябре-декабре прошлого года участники ОФ "Охотники за петроглифами" недалеко от разработок обнаружили разлетевшиеся обломки скал со следами петроглифов. 1 декабря на круглом столе с участием общественников, представителей компании и уполномоченных служб города и области стороны договорились о приостановке работ на сопке Темiр до предоставления повторного заключения о ценности исторических объектов. Разработчики взяли на себя обязательства по сохранению камней с наскальными рисунками.
Однако вечером 9 февраля в нарушение всех договоренностей в районе сопки Темiр снова был зафиксирован взрыв.
Чиновники делают вид, что археологические памятники в этом районе не представляют ценности. Они упорно не хотят принимать во внимание уже обнаруженные артефакты. По их логике, если часть исторического наследия уже уничтожена, необязательно спасать оставшееся", - отметила общественница из Талдыкоргана Динара Бакирова.
Она также пожаловалась на неоднократно поступавшие ей угрозы от неизвестных.
Кто-нибудь может объяснить, почему некие хозяйствующие объекты, чиновники планомерно уничтожают наследие предков? Откуда родом эти манкурты, кто их родители, в каких школах учились? Все это происходит фактически на малой родине главы государства. Древние святилища тянутся от Талдыкоргана до Уштобе, но это, похоже, всем безразлично. Часть наследия, например сакские курганы, уже были уничтожены или серьезно повреждены из-за добычи строительного сырья", - заявляет координатор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
Общественники требуют остановить хозяйственную деятельность на Кызылтасе до завершения исследований, а также планируют провести консультации с представителями городского и областного акиматов, природоохранной прокуратурой и других уполномоченных инстанций.
Для справки
В ноябре-декабре 2023 года в ходе обследования на южных склонах хребта Кызылтас была обнаружена серия крупных петроглифических скоплений на нескольких сопках горной гряды (5 скоплений). Самые древние рисунки датируются эпохой бронзы (II тысячелетие до н.э.). Наиболее интересными и аутентичными рисунками считаются достаточно редко встречающиеся изображения великанов. В горах Кызылтас зафиксировано 4 таких изображения, в том числе одно размером 1 м 20 см в 100 метрах от горы Черепашка. Многочисленны петроглифы в скифо-сакском зверином стиле (I тыс. до н.э.) и тюркские (8-9 - 12-13 в.в. нашей эры). Также встречаются тамги казахских родов.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
11.02.2024, 16:27 96101
В Актюбинской области из-за бурана трех рожениц доставили на спецтехнике в роддом
В регионе из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение
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Актобе. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Актюбинской области вызволили из снежного плена трех рожениц, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ходе выполнения аварийно-спасательных работ 3 роженицы были доставлены из села в больницу", - говорится в сообщении от МЧС.
Напомним, в Казахстане, и в частности в Актюбинской области, несколько дней назад было объявлено штормовое предупреждение. Из-за тумана, гололеда, метели и сильного ветра движение транспорта на многих автодорогах ограничено. Ранее из-за ухудшения погодных условий были отменены несколько рейсов.
11.02.2024, 14:46 102491
На ТЭЦ Астаны произошел сбой
Фото: ТЭЦ-2 в Астане
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ-2 в Астане зафиксировали дефект в системе регулирования, сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан.
В СМИ распространилась информация об аварии на столичной ТЭЦ-2. В Минэнерго отреагировали и предоставили информацию и фотографии произошедшего.
Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражен процесс проведения ремонтных работ, которые вчера, 10 февраля, были завершены", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Минэнерго, произошедшее стало причиной дефекта в системе регулирования. В настоящее время турбина № 4 на ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.
11.02.2024, 10:47 112286
В Казахстане ограничили движение на трассах в 9 областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По состоянию на 07.00 11 февраля из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях", - проинформировал национальный оператор дорог.
Как рассказали в компании, движение ограничили в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Улытауской областях.
По данным РГП "Казгидромет", в большинстве регионов Казахстана 11 февраля объявлено штормовое предупреждение. В ряде городов прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий жители Степногорска остались без тепла и света. Из-за отключения электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC местная ТЭЦ снизила подачу теплоэнергии.
10.02.2024, 21:50 153666
Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане
Фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты из разных областей поделились своим мнением о последствиях смены часового пояса в Казахстане.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
По мнению членов рабочей группы, установление одного времени положительно повлияет на управление в различных отраслях (улучшит точность графиков поездов, самолетов и банковских операций, упростит координацию трансграничных операций, сделает более стабильными бизнес-процессы и т. д.).
Что касается более раннего включения света из-за перевода на час назад, то, по информации Министерства энергетики, существенной разницы в потреблении электроэнергии при переводе времени не предполагается, информирует Forbes.kz.
Отмечается, что разница географической долготы между крайними восточной и западной точками Казахстана составляет 40°45′, что соответствует разнице местного солнечного времени 2 часа 43 минуты. Таким образом, фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.
Этот факт вызвал недоумение у экономиста Армана Байганова:
В Казахстане было четыре часовых пояса, потом, до обретения независимости, - три, а сейчас хотят всю страну под один часовой пояс подвести!"
Как считает экономист, "для компаний, которые имеют широкую филиальную сеть, также министерств часовая разница нехороша для координации работы, в этом плане ситуация улучшится", приводит издание слова Байганова.
Вероятно, что для простых граждан переход на другой часовой пояс может вызвать неудобства.
У жителей востока Казахстана очень рано будет светать, а зимой рано темнеть, и неизвестно, как это отразится на здоровье, - полагает эксперт. - И в сельском хозяйстве: коровы же не знают, что время на час перевели, и не будут подстраиваться. Насколько это повлияет на продуктивность сельскохозяйственных животных? Хотя в экономике Казахстана агропромышленный сектор - это только 5% ВВП, но тем не менее отрасль работает, и это надо учитывать", - сказал экономист, добавив, что в стране должно быть три часовых пояса.
Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано.
Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра. В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
На взгляд специалиста, если делать в стране одну временную зону, то тогда "на местах можно отрегулировать начало рабочего дня или учебы в школе. Например, в южном Казахстане начинать уроки в семь утра. Госслужащие тоже могут ходить на работу в разное время, чтобы синхронизировать рабочий день: одни с 8, другие с 9, третьи с 10 часов". Кроме того, после введения нового времени следует провести исследование и выяснить, как изменилась заболеваемость и аварийность.
Такое решение отражает нашу централизованную систему управления (...) Как "наверху" решили, так и будет. Но если бы у нас была децентрализованная система управления, не было бы такого беспорядка. Любой аким сто раз бы посчитал, как экономически выгодно, как это отразится на тарифах, как - на населении", - добавила Альжанова.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.
Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким -либо другим внешним факторам. Своевременное восстановление организма, под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые", - поделились медики.
Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям.
Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения", - добавили в Минздраве.
Между тем большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, как казахстанцы относятся к решению о смене часового пояса. Подавляющее большинство опрошенных - 61,54% выступают против перехода на единый часовой пояс. Поддерживают идею 24,36% респондентов. 5,13% опрошенных предложили вернуть переход на летнее время. "Мне все равно" ответили 8,9% участников опроса.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?