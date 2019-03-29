Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Минобороны Казахстана приостановило полеты вертолетов Ми-8, передает Kazakhstan Today.

По поручению министра обороны РК генерал-майора Н. Ермекбаева приостановлен заключительный этап комплексной проверки специальных подразделений "Алтын Жебе" с применением армейской авиации типа Ми-8", - сообщила пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что ограничения введены до выяснения причин авиационной катастрофы и проведения комплекса профилактических мероприятий по их недопущению на однотипных воздушных судах.

Напомним, накануне в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли. К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны. Ведомством совместно с МВД РК начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства