Минобороны вносит коррективы в правила отбора военнослужащих для обучения за границей

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана сообщило о внесении коррективов в правила отбора военнослужащих для обучения за границей, передает Kazakhstan Today.

Разработаны изменения и дополнения в приказ министра обороны РК от 20 июля 2017 года №371 "Об утверждении Правил отбора военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан для подготовки в иностранных военных учебных заведениях". В связи с изменениями порядка отбора на обучение военнослужащих ВС РК в зарубежных организациях образования скорректированы сроки и порядок отбора в военные учебные заведения зарубежных государств", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что принятие правил обеспечит приведение в соответствие базы нормативных документов по военному образованию.

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