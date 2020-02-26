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Минздрав извинился перед помещенными на карантин пассажирами рейса из Токио (ВИДЕО)

25.02.2020, 12:50 7804
Минздрав извинился перед помещенными на карантин пассажирами рейса из Токио (ВИДЕО)
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана извинился перед пассажирами рейса из Токио, помещенными на двухнедельный карантин. Мера принята в связи с тем, что этим же рейсом вернулись на родину пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, передает Kazakhstan Today.
 

Министерство здравоохранения РК приносит свои извинения за причинённые неудобства пассажирам авиакомпании "Скат", прилетевшим из Токио (Япония) 24 февраля 2020 года, которых отправили на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.


 
В Минздраве заявили, что целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер является обеспечение безопасности гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, представляющей ситуацию угрозы общественному здоровью.
 

Решение принималось одновременно со всеми поставленными условиями и в рамках сжатых сроков. На данный момент все пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, в 7 километрах от Нур-Султана. Были взяты пробы для анализов и направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы", - отмечается в сообщении. 

 

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