Минздрав извинился перед помещенными на карантин пассажирами рейса из Токио (ВИДЕО)

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана извинился перед пассажирами рейса из Токио, помещенными на двухнедельный карантин. Мера принята в связи с тем, что этим же рейсом вернулись на родину пассажиры круизного лайнера Diamond Princess , передает Kazakhstan Today.

Министерство здравоохранения РК приносит свои извинения за причинённые неудобства пассажирам авиакомпании "Скат", прилетевшим из Токио (Япония) 24 февраля 2020 года, которых отправили на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.





В Минздраве заявили, что целью принятия таких чрезвычайных санитарно-карантинных мер является обеспечение безопасности гражданам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, представляющей ситуацию угрозы общественному здоровью.

Решение принималось одновременно со всеми поставленными условиями и в рамках сжатых сроков. На данный момент все пассажиры и экипаж находятся в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением врачей, в 7 километрах от Нур-Султана. Были взяты пробы для анализов и направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы", - отмечается в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства