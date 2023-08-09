Минздрав об отравлении детей в спеццентре: клинические признаки не характерны для пищевого отравления

Фото: Минздрав РК

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Караганда. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления.





По словам специалистов, выявленные санитарно-гигиенические нарушения не могут вызвать острые кишечные инфекции (ОКИ) отдельной группы детей. Клинические признаки у пациентов не характерны для пищевого отравления, когда выражены более выражены многократная рвота, частый жидкий стул, иногда с примесью, обезвоживание. Отсутствует характерный спектр проявлений эпидпроцесса для ОКИ: массовость регистрации случаев за короткий промежуток времени, подверженность инфицированию лиц всех возрастов, особенно маленьких детей и более ослабленных, связь с употреблением какого-то одного продукта, в зависимости от объема порции и полученной дозы инфицирующего агента", - сообщили в Минздраве.





По данным ведомства, в инфекционный центр областной клинической больницы поступили девять детей - воспитанников спеццентра. В отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся четверо пациентов. Они все находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще пятеро детей в возрасте 10-15 лет в этой же клинике госпитализированы в нейробоксированное отделение, их состояние оценивается как средней степени тяжести.





В городской детской больнице в отделении реанимации находятся еще двое пациентов, поступивших из медико-социального учреждения.





Вчера министр здравоохранения Ажар Гиният совместно с руководителями управления здравоохранения региона осмотрели условия оказания медицинской помощи, взяли на контроль лечебный процесс и проведение исследований по определению причин заболевания детей.





На сегодня создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента. Состояние детей находится на контроле Министерства здравоохранения Республики Казахстан. При необходимости будут проводиться консилиумы, телемедицинские консультации с ведущими профильными клиниками страны. В случае необходимости будет осуществлен перевод детей в республиканские организации", - проинформировали в Минздраве.





Между тем родители выдвинули свою версию отравления детей и говорят о систематических нарушениях в стенах спецучреждения, сообщает телеканал КТК





Напомним, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков. Известно о 14 пострадавших. Пациентам от 11 до 17 лет. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Спасти 13-летнего ребенка не удалось. Он скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности спустя 12 часов после того, как попал в больницу.





Вчера утром только, в полдесятого утра, позвонили мужу на работу. Он на вахте. Вообще в шоке. Он, естественно, мне звонит. "Только ты сильно не расстраивайся". - "Что случилось?" - "Адилька умер". - "Как умер?! Я вчера была у него. Я в субботу была на посещении", - рассказала мать Ильза Омарова.





Ажар Гиният, министр здравоохранения РК, сообщила, что окончательный основной диагноз не выставлен, так как все лабораторные инструментальные анализы в работе.





Дети поступали с диагнозом "пищевая токсикоинфекция (под вопросом)". При наблюдении на вторые сутки мы видим, что оно на кишечную инфекцию не похоже. И еще не все анализы подошли, поэтому заранее, какого генеза отравление, (сказать) мы не можем", - сказала она.





Родители выдвигают свои версии. Взрослые уверены: к детям было не самое чуткое отношение. Среди пациентов есть и полные сироты:





Они дезраствор перепутали с чаем. А дети же выпили, они пить хотели. И все попали туда. Я хочу выяснить. У них всегда вода из крана. Я не могла добиться этого. У них денег нету";





Сняла обувь, прошла. И увидела, что дети в круг сидят, в колясках руки завязанные, сидели - и просто тупо сидят и смотрят этот телевизор. Там реально не смотрят за детьми".





Чиновники халатное отношение к детям в центре полностью отрицают. Они рассказывают о регулярных проверках, о 115 камерах, которые там работают, и о том, что даже в период отпусков находят замену каждому специалисту.





В сюжете сообщается, что руководитель социального центра (которая в эти дни была в отпуске) и 12 медиков на время следствия отстранены от работы. Их обязанности исполняют командированные специалисты.



