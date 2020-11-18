Младенец родился в придорожном медпункте в Алматинской области

Талдыкорган. 17 ноября. Kazakhstan Today - Врачи трассового медико-спасательного пункты "Курты" в Алматинской области приняли роды и спасли жизнь молодой маме и малышке, передает Kazakhstan Today.

Вчера, в 14.40, в медпункт обратилась 20-летняя беременная женщина с жалобами на боли внизу живота. При осмотре фельдшером трассового пункта было выявлено начало родовой деятельности. Медики ТМСП "Курты" приняли роды у женщины. Родилась девочка, состояние ребенка оценивалось, как удовлетворительное. В настоящее время роженица и ребенок госпитализированы в ЦРБ Илийского района Алматинской области", - сообщили в ГУ "Центр медицины катастроф МЧС РК".

Отмечается, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, спасены жизни ребенка и мамы.

Одной из функций трассовых пунктов, помимо оказания экстренной помощи при дорожно-транспортных происшествиях, является оказание медицинской помощи при самообращении участникам дорожного движения. С момента открытия ТМСП уже оказана помощь 17 тысячам обратившихся граждан, более 900 из которых госпитализированы в лечебные учреждения", - рассказали в центре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства