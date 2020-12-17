Многодетным и малообеспеченным алматинцам вручили ключи от квартир

Алматы. 16 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вручил ключи от новых квартир многодетным и малообеспеченным горожанам, получившим жилье по программам "Шанырак" и "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Обладателями новых квартир стали 372 жителя Алматы из многодетных и малообеспеченных семей. 232 квартиры в ЖК "Нурлы дала" в Наурызбайском районе выданы по программе "Шанырак". Данная программа разработана по поручению главы государства с целью обеспечения жильем через доступное кредитование.

В рамках программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" по направлению "арендное жилье" ключи от квартир получили 140 очередников. 80 квартир выдано в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, 60 - в 13-м микрорайоне Алатауского района.

Программа арендного жилья реализуется по поручению Первого Президента - Елбасы Н. Назарбаева для обеспечения жильем граждан из малообеспеченных семей.

На церемонии вручения аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил всех с Днем независимости, отметив символичность сегодняшнего события и пожелав счастливого новоселья.

Обретение жилья в День независимости - символично. Пусть с этого дня в ваших домах всегда царят мир, радость и благополучие! Счастливого новоселья!" - сказал Б. Сагинтаев.

С начала года в Алматы 2184 нуждающиеся семьи были обеспечены жильем. По программе "Нурлы жер" выдано 289 квартир, "Бакытты отбасы" - 376 квартир, "Шанырак" - 250 квартир, "Алматы Жастары 3.0" - 1000 квартир, "Кредитное жилье по линии ЖССБК" - 360 квартир.

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