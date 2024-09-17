Множественные нарушения в использовании поливной воды: уволен глава "Казводхоза" Жамбылской области

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Тараз. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.





По данным министерства, в Жамбылской области выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.





Борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена. Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица - привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства.



