Мобильные общественные приемные AMANAT объездили 900 сел

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Начиная с марта текущего года члены мобильных общественных приемных партии AMANAT побывали в 900 отдаленных сельских населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свыше 6,6 тысячи человек смогли не просто обратить внимание на ту или иную проблему, но также получить консультацию профильных специалистов, сообщает пресс-служба партии.

По словам руководителя республиканской общественной приемной партии AMANAT Алии Садырбаевой, выезды мобильных приемных расширяют возможности не только оперативной обратной связи с населением, но и выработки решений актуальных проблем в сельской местности.

Жители сел не всегда могут приехать в районный или областной филиал партии и им сложнее донести проблему до депутатов фракции партии в областном маслихате. Мы не будем ждать, когда люди придут с проблемой, мы сами выезжаем к ним. И подобная практика будет постоянной. Это позволит брать на карандаш проблемы даже отдаленных сел и анализировать информацию для принятия системных решений", - отметила она.

Чаще всего жители сел обращаются с проблемами водо- газо- электроснабжения, качества связи, с просьбами о ремонте объектов образования, культуры, здравоохранения и автомобильных дорог. Эффективность принятия решений обеспечивает участие в выездах мобильных общественных приемных представителей центральных и местных исполнительных органов.

С начала года в общественные приемные партии AMANAT обратилось 104,4 тысячи человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 29%, жилищно-коммунального хозяйства - 17% и обеспечения жильем и выделения земельных участков - 10%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено около 21 тысячи приемов, в ходе которых было принято более 50 тысяч человек.