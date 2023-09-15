Молодежный конкурс рисунков "Один пояс и один путь моими глазами" стартовал в Казахстане
Фото: посольство КНР в РК
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал молодежный конкурс рисунков "Один пояс и один путь моими глазами", приуроченный к десятой годовщине выдвижения совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", а также к началу нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, сообщает посольство Китая в РК.
В информации подчеркивается, что конкурс проводится в целях углубления дружбы между Китаем и Казахстаном, содействия контактов между людьми и создания платформы для молодежного обмена в сфере искусства.
Мероприятие организовано посольством Китая в Казахстане и проводится институтом Конфуция при ЕНУ.
В конкурсе могут принять участие:
- студенты вузов до 30 лет;
- учащиеся средних классов от 12 до 20 лет;
- учащиеся младших классов до 12 лет.
Все участники должны быть гражданами Казахстана.
Срок подачи рисунков: до 20 сентября 2023 года включительно.
Тема конкурса："Один пояс и один путь моими глазами"
Категория произведений: живопись. Тематика, жанр, размер и формат не регламентированы.
Оргкомитет отберет лучшие работы, соответствующие тематике и требованиям конкурса, далее работы будут представлены на выставке.
Для регистрации на конкурс участник должен заполнить регистрационную анкету и отправить ее вместе с работой на электронный адрес [email protected]. В названии документа следует указать одну из трех групп (см. выше), к которой относится участник, а также его ФИО.
Если участник представляет работу от какой-то организации, в письме следует указать ее название с заголовком "участвующая организация".
После регистрации оргкомитет добавит участников в чат WhatsApp для связи с ними и последующих уведомлений.
Время объявления результатов: 25-26 сентября 2023 г.
Результаты будут объявлены в чате, на странице в Instagram посольства Китая в Казахстане и на странице Instagram института Конфуция при ЕНУ.
Требования к работам участников:
- На конкурс принимаются работы с высоким разрешением и хорошим качеством, по одному рисунку на каждую работу (не менее 2 Mб). Работа должна быть названа в соответствии с "номером + именем автора + категорией + названием".
- Работа должна быть выполнена самостоятельно, участники младшей группы могут выполнить с помощью родителей или преподавателей.
Окончательное решение по конкурсу будет принимать оргкомитет.
Призовые места и подарки
- Первое место (1 участник с каждой группы): наушники Sirui + игрушка "панда".
- Второе место (2 участника с каждой группы): набор ручек HERO + игрушка "панда".
- Третье место (3 участника с каждой группы): мини портативное зарядное устройство + игрушка "панда".
Награда за выдающиеся достижения (3 участника с каждой группы): игрушка "панда".
Награда за отличную организацию (всего 3): светодиодная лампа, вырезанная из бумаги, в виде Запретного города.
Также все победители получат сертификаты от посольства Китая в Казахстане.
Контактная информация：
Институт Конфуция при ЕНУ：8（702）307 38 09, контактное лицо： Ай Цзин Шу
Instagram： kongzi_enu