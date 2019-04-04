Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - МОН создало чат-канал в Telegram для сообщений о фактах насилия над детьми, передает Kazakhstan Today.



"Комитет по охране прав детей МОН РК в целях оперативного выявления нарушения прав, насилия или жесткого обращения в отношении несовершеннолетних, а также сообщения о фактах неэтичного поведения педагогов в мессенджере Telegram создал чат-канал "BALA QORGAY", - сообщила пресс-служба ведомства.



В МОН просят направлять в чат информацию о подобных фактах, при этом необходимо указать область, район, село и наименования организации образования. Все ссылки будут направляться Комитетом по охране прав детей МОН РК в компетентные органы для немедленного принятия мер.



Чтобы подключиться к каналу в строке браузера приложения Telegram, необходимо набрать "bala_qorgau".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства