17.12.2024, 08:19 49386
Мороз, усиление ветра и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе с метелью, туман, на западе, северо-западе - гололед. Об этом сообщили в Казгидромете.
По данным синоптиков, северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на западную, северо-западную часть Казахстана - пройдут осадки.
Ночью на севере, в центре, в горных районах области Жетысу, на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз - 25-28 градусов.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит минус 8-10 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, минус 4-6 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, 0 - минус 2 °C.
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17.12.2024, 18:24 27506
Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2020 году в Комитет по защите прав потребителей поступила 21 тыс. обращений, а в 2023 году их число увеличилось до 50 тыс. В 2024 году - более 56 тыс. заявлений.
Как рассказал во время брифинга в СЦК и.о. председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ Булат Танабергенов, наблюдается рост жалоб в отраслевых госорганах и МИО: если в 2021 году было рассмотрено 44,8 тыс. заявлений, то за 9 месяцев 2024 года поступило более 115 тыс. Участились и жалобы потребителей в общественные объединения. Это свидетельствует о системных проблемах защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики.
По словам Булата Танабергенова, по итогам 2024 года наибольшее количество жалоб потребителей наблюдается в следующих сферах: розничная торговля - 21,7 тыс. (или 39%); электронная коммерция - около 13 тыс. (или 23%); сфера услуг - более 5 тыс. (или 9%). При этом наибольший рост в таких сферах, как финансовые услуги (182%), образование, услуги мобильной связи (121%), туристские услуги (117%).
Рост жалоб потребителей является признаком серьезных системных проблем в сфере. Это требует совместных усилий государства, бизнеса и общества по разработке эффективных средств защиты прав потребителей. Сегодня клиенты более требовательны к качеству товаров и услуг, что требует не только совершенствования законодательства, но и изменения методов ведения бизнеса для удовлетворения их потребностей", - сказал спикер.
Из общего количества поступивших жалоб 45% (25 192) были удовлетворены полностью. Это означает, что каждый второй обратившийся потребитель получает справедливую компенсацию. Консультации и советы получили 35% клиентов, или более 19 тыс. В другие госорганы для совместной работы было направлено всего 8,8 тыс., или 16% заявок. 145 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 8,6 млн тенге, 785 субъектам предпринимательства вынесены предупреждения.
В результате принятых мер было возвращено более 1,7 млрд тенге, что на 163% больше, чем в прошлом.
17.12.2024, 12:39 39166
В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские
Фото: Depositphotos
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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В России владельцы иностранных водительских прав могут обменять их на российские без прохождения экзаменационного тестирования и сдачи экзамена по вождению до 1 апреля 2025 года, сообщает lexpat.ru.
Мера предусмотрена для упрощения процедуры замены водительских удостоверений для граждан РФ и лиц с видом на жительство, которые находились на территории страны на момент введения закона.
Замена иностранных водительских прав будет осуществляться на основании действующих иностранных удостоверений, но при условии, что их срок годности не истек. После завершения переходного периода, то есть с 1 апреля 2025 года, процесс замены иностранного ВУ будет проходить по стандартной процедуре, то есть придется сдавать экзамены", - сообщает источник.
Исключение составляют национальные водительские удостоверения, выданные в Беларуси гражданам РБ и гражданам РФ.
В информации также подчеркивается, что заменить можно только действующее водительское удостоверение.
До 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения указанных лиц будут считаться действительными.
Российское водительское удостоверение с категориями М (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы), А (мотоциклы), В (легковые автомобили) и подкатегориями А1, В1 (легкие мотоциклы, трициклы и квадроциклы) можно получить на основании иностранного без обучения в автошколе и сдачи практического экзамена по вождению в ГИБДД. Но нужно пройти медкомиссию, получить медицинское заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и сдать теоретический экзамен.
Для получения российского удостоверения водителям с категориями С (грузовики), D (автобусы) и подкатегориями СЕ, DE (фуры и сочлененные автобусы) придется заново пройти все этапы: медкомиссию, обучение в автошколе, сдать и теоретический, и практический экзамены. Кроме того, водителям автобусов нужно иметь опыт вождения в России не менее года по одной из автомобильных категорий - легковой или грузовой.
Если в иностранном водительском удостоверении есть категории А, В, С, то в случае сдачи экзамена по высшей категории С остальные категории в российское водительское удостоверение переносятся автоматически.
Граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, где русский язык является официальным, осуществляющие в России предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, смогут использовать национальные или международные водительские удостоверения, выданные только в тех государствах, гражданами которых они являются.
16.12.2024, 20:50 68951
Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Глава государства поздравил Тулегенову
Фото: Instagram/serkebayev.foundation
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Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Легендарная оперная певица, актриса, педагог Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Долгий и плодотворный творческий путь возвел Вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых, достойных учеников. Ваш огромный труд отмечен высокими государственными наградами, почетными званиями и особенными знаками отличия, что является признанием Ваших заслуг", - говорится в поздравительном письме от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которое зачитал аким Алматы Ерболат Досаев.
Глава государства также подчеркнул уникальность и выдающийся вклад Бибигуль Тулегеновой в развитие национальной культуры Казахстана, отметив, что ее творчество вдохновляет поколения и служит символом гордости.
В свою очередь Бибигуль Тулегенова выразила слова благодарности за теплые пожелания и поздравила всех казахстанцев с Днем Независимости.
Оперную певицу также поздравил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
Я горжусь тем, что могу быть частью этой великой культуры, и благодарен за возможность продолжать путь, проложенный такими мастерами, как она. Пусть Ваша музыка звучит еще много лет! С днем рождения!" - написал он на своей странице в Сети.
Кроме того, по данным Минкультуры, в Астане состоялся торжественный концерт в честь юбилея Бибигуль Тулегеновой.
Программа включала произведения мировой и национальной музыки в исполнении солистов центра национального искусства "Халық қазынасы", Казахского симфонического оркестра, ансамбля "Гүлдер" и других коллективов", - добавили в ведомстве.
Ранее свой выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие.
16.12.2024, 15:09 82696
Картина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи
Фото: telegram/Ольга Любимова
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Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - заявила она в своем телеграм-канале.
Ольга Любимова напомнила, картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и несколько лет находилась на реставрации.
Полотно спасали одни из лучших реставраторов страны. Работу необходимо было выполнить ювелирно. Для этого было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в мире. Специалистам удалось не только восполнить потери, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем. Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия", - добавила министр.
Ранее вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре.
16.12.2024, 10:39 94756
Движение открыли на нескольких республиканских трассах
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На нескольких республиканских трассах, ранее закрытых из-за непогоды, открыли движение, сообщает "КазАвтоЖол".
16 декабря 2024 года открыто движение для автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
Алматинская область:
Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос от с. Шелек до с. Кокпек (136-172 км);
Кокпек - Кеген - Тюп, от с.Кокпек до с. Кеген (0-72 км);
Алматы - Усть-Каменогорск, участок от г. Конаева - гр. области Жетысу (77-124 км);
Алматы - Шелек - Хоргос, от с. Шелек до границы области Жетысу (136-254 км).
Область Жетысу:
Алматы - Усть-Каменогорск, с Сарыозек - Коктал до перевала Алтын Емель (40-68 км);
Алматы - Усть-Каменогорск, г. Талдыкорган - п. Кольбай (276-480 км);
Алматы - Усть-Каменогорск, гр. Алматинской области - г. Талдыкорган (124-276 км);
Алматы - Усть-Каменогорск, п. Кольбай - гр. области Абай (480-615 км).
Область Абай:
Алматы - Усть-Каменогорск, гр. обл. Жетысу - с. Калбатау (615-967 км).
Жамбылская область:
Алматы - Ташкент - Термез (дорога I категории), с. Кенен - с. Кайнар (159-238 км);
Алматы - Ташкент - Термез, от с. Айша биби до гр. Туркестанской области (534-593 км).
Туркестанская область:
Алматы - Ташкент - Термез, от гр. Жамбылской области до г. Шымкента (593-674 км).
Ранее движение на автодорогах в нескольких областях Казахстана ограничили из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости.
16.12.2024, 09:01 99416
День Независимости отмечают в Казахстане
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают День Независимости Республики Казахстан. С праздником соотечественников поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Этот праздник - символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость - наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока - долг каждого гражданина", - говорится в поздравлении главы государства.
Он пожелал казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.
День Независимости отмечают в Казахстане уже 33 года. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял Закон "О независимости и суверенитете государства". В прошлом году в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
15.12.2024, 20:33 121466
Air Astana сообщила о задержке рейсов из Алматы
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Авиарейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, сообщили в авиакомпании Air Astana.
Рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - проинформировали в компании.
Напомним, в мажилисе рассматривают законопроект, согласно которому авиаперевозчики в Казахстане будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса.
15.12.2024, 15:47 113256
Сверхмощная вспышка на Солнце может оказать сильное воздействие на Землю
Супервспышки способны вывести из строя электросети и спутники
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению ученых, Земле следует ожидать разрушительной солнечной супервспышки, которая может быть мощнее, чем миллиарды атомных бомб, пишет Daily Mail.
Самое точное исследование на сегодня показало, что сверхмощные вспышки, способные вывести из строя электросети и спутники, встречаются раз в 100 лет, а не раз в 1000-10 000 лет, как считалось ранее. Это означает, что вскоре Землю может поразить "солнечный шторм", высвобождающий один октильон джоулей энергии - это единица с 27 нулями после нее", - пишет издание.
Как отмечают исследователи, воздействие сверхмощной вспышки перегрузит электросети, выведет спутники с орбиты, выведет из строя глобальные сети связи и остановит самолеты по всему миру.
Также сообщается, что в 2031 году Европейское космическое агентство запустит спутник Vigil, который будет расположен под углом 60 градусов к Солнцу, чтобы заблаговременно предупреждать о солнечных бурях до того, как они достигнут Земли. Это может дать жизненно необходимое время для отключения энергосетей и спутников до того, как на них обрушится волна энергии.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вторая по мощности вспышка за семь лет.
Напомним, в мае метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4.
В июне NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце, которое с вероятностью 60 процентов могло привести к отключению электроэнергии на Земле.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?