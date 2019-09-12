Мошеннические интернет-ресурсы собирают личные данные казахстанцев при оформлении экспресс-кредитов - "KZ-CERT"

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Службой реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" проанализированы мошеннические интернет-ресурсы, собирающие персональные данные граждан, желающих оформить экспресс-кредит, передает Kazakhstan Today.

В службу "KZ-CERT" поступило обращение о подозрительных интернет-ресурсах, которые собирают персональные данные граждан для оформления экспресс-кредита в тенге.

"Нами были проанализированы интернет-ресурсы kzcred.com и turbozaimkz.ru, в результате был выявлен сбор персональных данных при регистрации: фамилия, имя, отчество; дата рождения; электронный адрес; адрес регистрации; данные паспорта (номер, дата выдачи, кем выдан); работодатель; ежемесячный доход; контактный номер; ссылка на профиль в социальных сетях. Более того, согласно мошеннической схеме злоумышленников, пользователю после ввода персональных данных необходимо было оплатить сумму в размере 5500 тенге за выпуск "виртуальной карты". Обращаем внимание на то, что данная карта не содержит срока действия и CVV код", - сообщает пресс-служба "KZ-CERT".

В службе напомнили, что CVV (Card Verification Value в переводе "Код проверки подлинности карты") - это код верификации, то есть проверки, который используют для защиты денег на счету от посторонних лиц.

Отмечается, что при регистрации нового пользователя с введением других данных, пользователю предоставляют виртуальную карту с аналогичным номером.

Данные интернет-ресурсы Службой "KZ-CERT" классифицированы как "мошеннические интернет-ресурсы". Для обеспечения безопасности казахстанцев Службой "KZ-CERT" проведены мероприятия по оповещению стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту информационной безопасности. На сегодняшний день данные интернет-ресурсы недоступны", - подчеркнули в службе.

В случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса казахстанцам рекомендуют сообщать об этом по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно), отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form , https://t.me/kzcert, а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.





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