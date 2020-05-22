Система Orphus

Мошенничество, взятки и злоупотребление полномочиями: скольких чиновников уличили в коррупции за неделю

21.05.2020, 16:57 12124
Мошенничество, взятки и злоупотребление полномочиями: скольких чиновников уличили в коррупции за неделю
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - За истекшую неделю Антикоррупционной службой Казахстана зарегистрировано 146 досудебных расследований, задержано 5 должностных лиц, содержание под стражей санкционировано в отношении 6 лиц, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя областного департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности и двух его пособников по факту совершения мошенничества. 

 

Руководитель областного ведомства подозревается в том, что 18 мая текущего года, вступив в преступный сговор с двумя пособниками, незаконно завладел денежными средствами одной из компании за положительное решение вопроса, связанного с получением права на проведение работ в области промышленной безопасности. Задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины", - прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

 
Кроме того, Антикоррупционной службой Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" по подозрению в совершении злоупотребления должностными полномочиями. 

 

Указанное должностное лицо, используя свои служебные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, достоверно зная, что подрядной организацией работы по строительству средней школы в Мугалжарском районе выполнены не в полном объеме, произвел возврат обеспечения исполнения договора. 20 мая подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе", - рассказали в пресс-службе.

 
Также начато досудебное расследование в отношении заместителя директора Алматинского филиала Военно-технической школы Министерства обороны РК и начальника отдела департамента по делам обороны города Алматы.

 

Они подозреваются в том, что по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием гражданина, завладели его денежными средствами в сумме 150 000 тенге под предлогом решения вопроса о непрохождении воинской службы в указанной школе. Заместитель директора дополнительно подозревается в еще одном факте мошенничества на сумму 150 000 тенге за совершение аналогичных действий по решению вопроса о непрохождении воинской службы. Подозреваемые признали вину в полном объеме, расследование продолжается", - отметили в антикоррупционном ведомстве. 

 
В Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела экологического регулирования акимата Костанайской области. Он подозревается в неоднократном получении взяток в размере от 10 до 50 тыс. тенге. Взятки давал индивидуальный предприниматель за ускоренное и положительное рассмотрение заявок на согласование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов отходов и отчетности в области охраны окружающей среды. Расследование продолжается.

 
Также департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении оперуполномоченных Отдела полиции Алтынсаринского района. 
 

Они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по досудебным расследованиям с целью создания мнимого благополучия в раскрываемости отделом краж. 13 мая подозреваемые задержаны с последующим санкционированием судом их заключения под стражу сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе.

 
Еще одно досудебное расследование проводится в отношении главного специалиста фитосанитарного контрольного поста на транспорте "Талдыкорган" Алматинской области территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. Его в получении взяток на системной основе в период с марта по май 2020 года. Взятки в общей сумме 73 000 тенге переводились на карточный счет от предпринимателей, их представителей и физических лиц за беспрепятственный проезд грузов без досмотра и общее покровительство.

 
Также начато досудебное расследование в отношении бывшего директора КГУ "Центр занятости населения Енбекшиказахского района" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями
 

Подозреваемый в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц давал неправомерные указания сотрудникам КГУ в части регистрации граждан в качестве безработных без их фактического присутствия, а также дальнейшего направления их на социальные рабочие места, предусмотренные Государственной программой "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек". Ранее в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "домашний арест". Расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе.

 
В Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов акимата Шуского района и директора структурного подразделения данного отдела по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме 2 млн тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района, путем перечисления на расчетный счет аффилированного индивидуального предпринимателя за фактически не оказанные услуги, с целью дальнейшего их обналичивания. Также указанный руководитель отдела акимата Шуского района подозревается получении взяток.
 
Отмечается, что задержание не применялось в связи с полным признанием вины и предоставлением обязательства о явке подозреваемых в орган уголовного преследования.
 
Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц филиала АО "НК КТЖ - грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение ГП". Они подозреваются в хищении денежных средств АО, путем необоснованного перечисления командировочных расходов работникам.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая