Мошенничество, взятки и злоупотребление полномочиями: скольких чиновников уличили в коррупции за неделю

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - За истекшую неделю Антикоррупционной службой Казахстана зарегистрировано 146 досудебных расследований, задержано 5 должностных лиц, содержание под стражей санкционировано в отношении 6 лиц, передает Kazakhstan Today.

В частности, Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя областного департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности и двух его пособников по факту совершения мошенничества.





Руководитель областного ведомства подозревается в том, что 18 мая текущего года, вступив в преступный сговор с двумя пособниками, незаконно завладел денежными средствами одной из компании за положительное решение вопроса, связанного с получением права на проведение работ в области промышленной безопасности. Задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Антикоррупционной службой Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" по подозрению в совершении злоупотребления должностными полномочиями.





Указанное должностное лицо, используя свои служебные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, достоверно зная, что подрядной организацией работы по строительству средней школы в Мугалжарском районе выполнены не в полном объеме, произвел возврат обеспечения исполнения договора. 20 мая подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Актобе", - рассказали в пресс-службе.

Также начато досудебное расследование в отношении заместителя директора Алматинского филиала Военно-технической школы Министерства обороны РК и начальника отдела департамента по делам обороны города Алматы.





Они подозреваются в том, что по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием гражданина, завладели его денежными средствами в сумме 150 000 тенге под предлогом решения вопроса о непрохождении воинской службы в указанной школе. Заместитель директора дополнительно подозревается в еще одном факте мошенничества на сумму 150 000 тенге за совершение аналогичных действий по решению вопроса о непрохождении воинской службы. Подозреваемые признали вину в полном объеме, расследование продолжается", - отметили в антикоррупционном ведомстве.

В Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела экологического регулирования акимата Костанайской области. Он подозревается в неоднократном получении взяток в размере от 10 до 50 тыс. тенге. Взятки давал индивидуальный предприниматель за ускоренное и положительное рассмотрение заявок на согласование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов отходов и отчетности в области охраны окружающей среды. Расследование продолжается.





Также департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении оперуполномоченных Отдела полиции Алтынсаринского района.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по досудебным расследованиям с целью создания мнимого благополучия в раскрываемости отделом краж. 13 мая подозреваемые задержаны с последующим санкционированием судом их заключения под стражу сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе.

Еще одно досудебное расследование проводится в отношении главного специалиста фитосанитарного контрольного поста на транспорте "Талдыкорган" Алматинской области территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. Его в получении взяток на системной основе в период с марта по май 2020 года. Взятки в общей сумме 73 000 тенге переводились на карточный счет от предпринимателей, их представителей и физических лиц за беспрепятственный проезд грузов без досмотра и общее покровительство.





Также начато досудебное расследование в отношении бывшего директора КГУ "Центр занятости населения Енбекшиказахского района" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Подозреваемый в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц давал неправомерные указания сотрудникам КГУ в части регистрации граждан в качестве безработных без их фактического присутствия, а также дальнейшего направления их на социальные рабочие места, предусмотренные Государственной программой "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек". Ранее в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "домашний арест". Расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе.

В Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов акимата Шуского района и директора структурного подразделения данного отдела по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме 2 млн тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района, путем перечисления на расчетный счет аффилированного индивидуального предпринимателя за фактически не оказанные услуги, с целью дальнейшего их обналичивания. Также указанный руководитель отдела акимата Шуского района подозревается получении взяток.

Отмечается, что задержание не применялось в связи с полным признанием вины и предоставлением обязательства о явке подозреваемых в орган уголовного преследования.

Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц филиала АО "НК КТЖ - грузовые перевозки" - "Карагандинское отделение ГП". Они подозреваются в хищении денежных средств АО, путем необоснованного перечисления командировочных расходов работникам.

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