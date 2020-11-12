Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В государственной корпорации "Правительство для граждан" предупредили об участившихся за последний месяц случаях мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации, мошенники обзванивают граждан, представляясь работниками ЦОНов, и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные.

Работники "Правительства для граждан" не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний", - заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что любое общение между "Правительством для граждан" и услугополучателями может проходить только посредством СМС-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" настоятельно рекомендует проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы", - заключили в госкорпорации.

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