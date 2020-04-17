Мошенники создали ложный телеграм-бот якобы для заявок на выплату 42 500 тенге

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Четверо жителей Нур-Султана обратились в полицию с жалобой на интернет-мошенников, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось, мошенники в мессенджере Телеграмм создали ложный аккаунт под названием "@NurSultan_42500_Bot" с логотипом Egov. Данный бот имеет логотип, схожий с оригинальным "NurSultan42500Bot". При открытии данной страницы выводится сообщение о том, что здесь можно заполнить форму для получения социальной выплаты на период чрезвычайного положения. При заполнении предлагается ввести ИИН и другие персональные данные, после чего бот переводит пользователя на следующую страницу по оформлению онлайн-займов. Используя персональные данные, которые пользователи указали в форме заполнения, мошенники оформляют на них онлайн-займы", - сообщили в пресс-службе полиции Нур-Султана.

В настоящее время от действий интернет-мошенников пострадали четыре человека.

Полиция Нур-Султана отмечает, что при оформлении заявок на получение социальных выплат следует обращаться на официальные интернет-ресурсы государственных органов.

О мошенниках предупреждает также оперативный штаб госкомиссии.





В мессенджере Телеграм появились боты, которые, имитируя процесс подачи заявки на пособие 42 500, просят граждан произвести оплату Единого совокупного платежа (ЕСП) и другие платежи на указанные ими счета. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК официально сообщает о том, что такие телеграм-боты являются фейковыми и вводят граждан в заблуждение. Убедительно просим для подачи заявки на получение пособия 42 500 пользоваться только официальными ботами, которые принимают заявку и не требуют каких-либо оплат", - уточнили в МИИР РК.

Список официальных ботов для подачи заявки на 42 500:

1. https://t.me/Help42500Bot

2. https://t.me/NurSultan42500Bot

3. https://t.me/Almaty42500Bot

4. https://t.me/Shymkent42500Bot

5. https://t.me/JambylObl42500Bot

6. https://t.me/Kostanai42500Bot

7. https://t.me/Karagandy42500Bot

8. https://t.me/Atyrau42500Bot

9. https://t.me/Turkistan42500Bot

10. https://t.me/Aqtobe42500Bot

11. https://t.me/Pavlodar42500Bot

12. https://t.me/Mangystau42500Bot

13. https://t.me/ZKO42500Bot

14. https://t.me/Qyzylorda42500Bot

15. https://t.me/SKO42500Bot

16. https://t.me/VKO42500Bot

17. https://t.me/AlmaObl42500Bot

18. https://t.me/Akmol42500Bot

Кроме того, подать заявку вы можете на сайтах egov.kz и 42500.enbek.kz.

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