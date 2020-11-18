СпецЦОНы будут оказывать только услугу по выдаче водительских удостоверений

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Вопросы совершенствования процессов оказания госуслуг рассмотрели сегодня в правительстве, передает Kazakhstan Today.

Сейчас в государственном реестре почти 700 услуг, из них 85,5% - онлайн. Наша цель довести этот показатель до 90%. Оценка качества госуслуг находится в компетенции Агентства РК по делам государственной службы. По результатам проведенного ими общественного мониторинга видно, что необходимо повышать уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг в регионах нашей страны", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, СпецЦОНы вскоре будут оказывать только услугу по выдаче водительских удостоверений, которая требует сдачи экзаменов на автодромах.

В СпецЦОНы ежегодно обращаются более 3 млн человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в СпецЦОН и тратят по несколько часов. Согласно новому процессу, после того как покупатель переводит деньги на счет продавца, владелец авто сразу меняется. Сегодня такой удобный сервис в пилотном режиме выведен в мобильное приложение Kaspi.kz", - сказал Мусин.

Мусин отметил, что из-за большого количества разных сервисов становится сложно сделать каждую услугу максимально простой для народа. По международной практике было принято решение выводить онлайн услуги на популярные интернет-платформы. Сейчас уже запущена и работает регистрация индивидуальных предпринимателей на приложениях Kaspi.kz, Халык банка, Альфабанка и Сбербанка, в работе реализация других популярных услуг.

Внедряем удобные для населения решения. К примеру, доставка готовых документов сотрудниками ЦОНа. Еще в качестве примера планируется запуск механизма оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН к себе в офис по аналогии персонального менеджера в банках", - сказал Мусин.

По его словам, с операторами связи уже достигнута договоренность об установке в 1200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом к Интернету.

Можно будет обратиться по видеозвонку в районный акимат, ЦОН или медучреждение", - пояснил Мусин.

Он также отметил, что более чем из 2 млн обращений граждан порядка 30% обращений на самом деле являются запросами на получение государственной услуги.

Такие заявления рассматриваются как обычное обращение. Это значит, что по сравнению с ЦОНом нарушаются сроки, потому что не регистрируется в системе мониторинга. И, конечно же, не исключены коррупционные факторы при личном контакте. Для решения этой проблемы предлагается закрепить оказание госуслуг безальтернативно через ЦОН или в электронном виде", - сказал министр.

По данным МЦРИАП, для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на eGOV - это настройка ЭЦП и регистрация в базе мобильных граждан. Для решения этого вопроса на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии. Теперь чтобы стать пользователем eGOV нужно просто навести телефон на свое лицо. Сейчас уже данный процесс тестируется в пилоте, его планируется запустить до конца этого месяца.

В приложение EgovMobile выводим наиболее востребованные документы. Помимо удостоверения личности, свидетельств ЗАГС в сервис цифровых документов добавлены водительские права и дипломы. Перечень таких документов будет постоянно расширяться. До конца года планируется исключить выдачу до видов 30 справок", - проинформировал министр.

Гражданин сможет поделиться сведениями прямо из телефона без запроса справки. Достаточно показать QR-код или отправить через любой доступный мессенджер. На текущий момент функционирует более чем 500 информационных систем и 1500 интеграций, которые обеспечивают оказание электронных услуг на eGOV. То есть eGOV является только фронтовым приложением как единое окно.

Необходимо повысить уровень работоспособности информационных систем государственных органов до 99,99%. Это очень важно. В рамках концепции "слышащего государства" процессы оказания госуслуг обсуждаются совместно с представителями общественности", - отметил глава ведомства. Например, решено отменить необходимость обращения в военкомат для постановки на воинский учет при смене места жительства. Ранее при нарушении такого требования оформлялся соответствующий административный штраф.

При покупке квартиры в ипотеку требуется регистрация залога. Для этого сегодня необходимо взять документы из банка, предоставить их в ЦОН. После 3 рабочих дней забрать документы из ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после чего выдается ипотека. Для решения такой бюрократии вместе с Forte этот сложный процесс автоматизирован с применением технологий Блокчейн. Наряду с этим, у граждан вызывает недовольство нагрузка на колл-центр 1414. Для качественного консультирования привлечены 2000 операторов ЦОН к этой работе. И чтобы сократить время ожидания дозвона будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта", - сообщил министр.

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